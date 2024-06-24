8 günde 68 can

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki gün yurt genelinde 706 trafik kazası meydana geldiğini, 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1097 kişinin yaralandığını belirterek, “Bayram tatilinin ilk 8 gününde ise (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi) 68 kişi hayatını kaybetti. 9 bin 787 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Yerlikaya ayrıca önceki gün yapılan uygulamalarda 405 bin 88 aracın denetlendiğini belirterek, 22 bin 975 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 590 araca da diğer işlemlerin yapıldığını ifade etti.