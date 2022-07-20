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8 gün sonra bulunan Şehmus Ele, CNN TÜRK'te mucize kurtuluşu anlattı: O an yere çöktüm

#Şehmus Ele#Kayıp#Orman

Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele (20), aramaların 8’inci gününde Çatalca’da ormanlık alanda dün sağ olarak bulunmuştu. Şehmus Ele, yaşadıklarını CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak'a anlattı. Şehmus Ele, "İlk 3 gün hep kendimi zaten rahat hissettim. 3. günden sonra akıl sağlığımdan şüphelenmeye başladım. Son gün Çatalca Jandarma Komutanlığı aracıyla karşılaştığımda 'Tamam dedim, her şey buraya kadar' dedim. Yere çöktüm. Allah razı olsun onlardan. Hemen beni arabaya götürdüler." ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da oturan Şehmus Ele, Kurban Bayramı'nın son günü olan 12 Temmuz'da, ailesiyle İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırlarındaki halk arasında 'Kastro' olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı'na pikniğe geldi. Ele'den, piknikte ailesinin yanından ayrıldıktan sonra haber alınamamıştı. Ailesi, Ele'yi bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi devreye girdi. Havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı. 8 günün ardından Şehmus Ele  dün sağ olarak bulundu.

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ŞEHMUS ELE YAŞADIKLARINI CNN TÜRK'E ANLATTI

Kurban Bayramı'nın son günü ailesiyle gittiği piknikte ormanda kaybolan 20 yaşındaki Şehmus Ele, 8 günün ardından bulundu. Şehmus Ele başından geçenleri CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak'a anlattı.

8 gün sonra bulunan Şehmus Ele, CNN TÜRKte mucize kurtuluşu anlattı: O an yere çöktüm

İşte Şehmus Ele'nin anlattıkları...

(Neler hissediyorsun? Süreç nasıl geçti?) Geçmedi desem yeridir. Sabahı mı akşamı mı düşünsem ayrı. 8 gün boyunca sürekli bunları düşündüm.

(Nasıl kayboldun?) Dağdan çıkıyorum, Tekirdağ’ı keşfetmem lazım dedim .Gittiğim her yerde bunu yaptım. Orada yaptım ve başıma böyle bir olay geldi.

(Neler aklından geçti?) İlk 3 gün hep kendimi zaten rahat hissettim. 3. günden sonra akıl sağlığımdan şüphelenmeye başladım. Son gün Çatalca Jandarma Komutanlığı aracıyla karşılaştığımda 'Tamam dedim, her şey buraya kadar' dedim. Yere çöktüm. Allah razı olsun onlardan. Hemen beni arabaya götürdüler.

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(Ne yedin?) 5 gün boyunca hiçbir şey yemedim. Son 3 gün yürüdüğüm yolda böğürtlenler görmeye başladım sağda solda. Çok fazla yiyemedim. En fazla yediğim gün 8. gündü. 8. gün beni ambulansa aldıklarında aldıklarında, kan değerlerime baktıklarında her şey anormal görünüyordu ama iyiydi.

8 gün sonra bulunan Şehmus Ele, CNN TÜRKte mucize kurtuluşu anlattı: O an yere çöktüm

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(Eşyalarını neden attın?) İz bırakmak için eşyalarımı bıraktım. Biriyle görüştüğüm sırada telefonun şarjı bitti. Şarjı bitince telefonu attım. Dikenlerin içine düştü, almaya çalışmadım. İz olarak bıraktım. Belki bulamayabilirler dedim. Tam telefonun karşısında ağaç vardı. Bıçağı ağaca sapladım, telefonu gösteriyordu o da. Ama sonradan öğrendim ki o çakı yere düşmüş. Onun da komutanımızdan öğrendim.

(Sağlığında herhangi bir sorun var mı? Bacağındaki izler yürümekle mi oldu. ) Sadece yürümekle olmaz. Bu dikenler nedeniyle oldu, böceklerle, sineklerle oldu. Dağda, çayırda yattım. Korkmadım. Tek korktuğum şey ailemdi.

8 gün sonra bulunan Şehmus Ele, CNN TÜRKte mucize kurtuluşu anlattı: O an yere çöktüm

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