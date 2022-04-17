8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kabri başında anıldı

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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 29. yılında Anıt Mezar'da bulunan kabri başında anıldı. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Topkapı'daki Anıt Mezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kürsüye gelen İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, merhum Cumhurbaşkanı Özal için dua etti.



Tören sonrası konuşan Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, “Özlemek yetmiyor, her geçen gün daha da artıyor. Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor. Allah bir güç verecek bana, bunlara dayanacağım, başka çarem yok ama acım çok büyük” dedi. Gazetecilerin 'Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?' sorusu üzerine Semra Özal, “Herkes nasıl yapıyorsa ben de öyle yapıyorum. İdare etmeye çalışıyorum. Hiç korona virüs olmadım. Aşılarımın hepsini yaptırmıştım. Hiç öyle bir rahatsızlığım olmadı. Herkesin aşı olması lazım. Kendi canımız için aşı şart” şeklinde konuştu.