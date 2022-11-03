8 bin 793 çocuk koruyucu ailede

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MECLİS Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu bilgileri verdi:

2022’DE 388 ÇOCUK EVLAT EDİNİLDİ: Koruyucu aile yanında kalan çocukların sayısı son 20 yılda 17 kat arttı. 2002 yılında bu sayı 515 iken 2022 Eylül ayı itibarıyla 8 bin 793’e ulaştı. Koruyucu ailelerimizi çocuk başına ortalama 3 bin 644 lira ödeme ile destekliyoruz. 2022 yılında 388 çocuğumuz evlat edindirilerek evlat edinme hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 18 bin 779’a ulaştı. 2022 yılı eylül ayı itibarıyla çocuk bakım kuruluşlarında 525’i Suriye uyruklu olmak üzere 1147 yabancı uyruklu çocuk bulunuyor.

DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR: ÇOCUK Koruma Mobil Ekipleri ile sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 37 bin 52 çocukla ilgili önlem alındı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 23 milyon çocuğun yaklaşık 360 bini öksüz ve yetim. Öksüz ve yetimlerin yaklaşık 167 bini doğrudan Bakanlığın sosyal hizmet ve sosyal yardımlarından faydalanıyor.

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MUZIR İHBAR HATTINA 71 İHBAR: Bakanlığımız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu bugüne kadar 22 bin 197 süreli yayın ile 72 kitap değerlendirdi. 36 kitap hakkında küçükler için zararlı olduğu yönünde karar verildi. Müstehcenlik suçu ile ilgili 10 bin 500 adet adli bilirkişi raporu hazırlandı ve adli makamlara gönderildi. Muzır İçeriklere Müdahale İhbar Platformu üzerinden form, WhatsApp, Bip veya e-Posta ile ihbarlar alınıp değerlendiriliyor. 2022 yılı eylül ayı itibarıyla 71 ihbar alındı.

11 BİN 500 DİYABETLİ ÇOCUĞA ULAŞILACAK: Tip 1 diyabet tanısı almış, insülin tedavisi gören çocuklara yaşam kalitesini artırmak amacıyla ihtiyaç duydukları sürekli glikoz ölçüm cihazı veya ikamesi olabilecek cihazın temini ile ilgili yeni sosyal yardım programının hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda mevcut veriler ışığında ilk etapta yaklaşık 11 bin 500 çocuğumuza ulaşılacak.”

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SMA’LI ÇOCUKLAR KOBAY OLUYOR

SMA konusu Bakanlığımızla ilgili değil ama SMA ile alakalı çok ciddi bir duygu sömürüsü var, ailelerin çocuklarıyla ilgili isteklerini deneysel alana çekme durumu var. Ailelerin çocukları üzerindeki hassasiyetlerini bir deneysel alana çekmeye çalışan bir yapı var. Türkiye’de onaylanmış tüm tedavileri onaylayan bir SGK var. Siz çocukları hem kobay olarak kullanacak hem dünyanın araştırma parasını üstüne alacak sistemi onaylamamızı ve desteklememizi bekliyorsunuz.

4 MİLYON 332 BİN 805 HANEYE SOSYAL YARDIM

2021 yılında salgın özelinde hayata geçirilen programlardan faydalanan haneler dahil edilmediğinde, sosyal yardımlardan yararlanan toplam tekil hane sayısı 4 milyon 332 bin 805’tir. 2022 Temmuz-Eylül ödeme dönemlerinde toplam destek tutarı 2.3 milyar lirayı aştı. Ailelerimize, aylık 350 ila 650 TL arasında ek ödeme yapacağız. Türkiye Aile Destek Programından faydalanan ailelerimize Elektrik Tüketim Desteği vereceğiz. Toplum Yararına Programda çalışanlarımızı, mevsimlik kamu işçilerimizi, emekli, dul ve yetimlerimizi destek kapsamına aldık. Yakacak yardımları kapsamında doğalgaza ek olarak, 2021 yılında 1.87 milyon hanemize 1.6 milyon ton kömür desteği sağladık.”