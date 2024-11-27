×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

8 ayrı suç kaydı bulunan firari, jandarmaya ateş açtı: 1 astsubay ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Saruhanlı#Jandarma
8 ayrı suç kaydı bulunan firari, jandarmaya ateş açtı: 1 astsubay ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 23:00

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 8 ayrı suç kaydı bulunan firari Gökhan K. (43), gözaltı için gelen jandarma ekiplerine tabancayla ateş açtı. Olayda Jandarma Astsubay Emin Y. vurularak ağır yaralanırken, şüpheli ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Dilek Mahallesi, Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. 8 ayrı suçtan kaydı bulunan ve aranması olduğu öğrenilen Gökhan K.'nın saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına almak için adrese gitti. İddiaya göre jandarma eve girdiği sırada, Gökhan K. ekiplere tabancayla ateş açtı.

Olayda Jandarma Astsubay Emin Y. vurularak ağır yaralanırken, şüpheli ise yakalanıp, gözaltına alındı. Emin Y., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Astsubay Emin Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)ı. Jandarma astsubayın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli Gökhan K.'nin yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Saruhanlı#Jandarma

BAKMADAN GEÇME!