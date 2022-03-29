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8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan 'anne'den şoke eden sözler

#DİYARBAKIR#Mahkeme#Şiddet
8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anneden şoke eden sözler

DİYARBAKIR'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan ve o anları da cep telefonu kamerasına kaydeden E.K. adlı kadın gözaltına alındı. Kız çocuğu için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de devreye girdi. E.K., ifadesinde kızına herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla çekip gönderdiğini iddia etti.

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Kayapınar ilçesinde yaşayan ve 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasına kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan kızıyla ilgili olarak, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye konuşan E.K., gözaltına alındı. E.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de R.E.K. için harekete geçti. Kızın koruma altına alınacağı öğrenildi.

8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anneden şoke eden sözler
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ESKİ EŞİMİ KORKUTMAK AMACIYLA ÇEKTİM

Diyarbakır'da 8 aylık kızı R.E.K.'yı yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. E.K., ifadesinde kızına herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla çekip gönderdiğini ileri sürdü. E.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, R.E.K.'nın yapılan kontrolünde herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anneden şoke eden sözler

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BABASINA TESLİM EDİLDİ

Diyarbakır'da 8 aylık kızı R.E.K.'yı yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan anne E.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, savcılık, bebeği babası M.K.'ya teslim etti. M.K. kucağına aldığı kızını öpüp, sarılırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek.

8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anneden şoke eden sözler

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#DİYARBAKIR#Mahkeme#Şiddet

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