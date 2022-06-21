8 aylık Elif bebekten acı haber: Yatağında fenalaştı ve...

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Olay, dün akşam saatlerinde Ali Şahane Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Nurcan Balhasarlı, kızı Elif'i emzirip yatağına bıraktı. Bir süre Elif'in fenalaştığını fark eden Nurcan Balhasarlı, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif bebek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Elif bebeğinin kusma sonucu nefes alamaması nedeniyle öldüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.