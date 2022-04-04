Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

8 aylık bebeğine şiddet uygulayan anne, Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Bebeğini kaçırdı

#Diyarbakır#Mehmet Kaya#Bebek
8 aylık bebeğine şiddet uygulayan anne, Türkiyenin kanını dondurmuştu Bebeğini kaçırdı

Diyarbakır'da 8 aylık bebeğine şiddet uygulayarak öldürme girişiminde bulunan E.K., eski eşi Mehmet Kaya’nın oturduğu siteye gelerek babaya verilen bebeğini kaçırdı. E.K. bebeğini kaçırdıktan sonra yaya olarak kaçarak aracını olay yerinde bıraktı. E.K., daha sonra olay yerine gelerek aracını da alarak siteden ayrıldı.

Haberin Devamı

Diyarbakır'da 8 aylık bebeğinin yüzüne yastık bastırıp boğmaya çalışan ve o anları cep telefonuyla görüntüleyerek eski eşine yollayan E.K., görüntülerin ortaya çıkması üzerine yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştı.

Eylül bebek, olay sonrası savcılık tarafından babaya verilirken Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı ise olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmetli memur olan ve yıllık izinde olan E.K., geçtiğimiz pazartesi günü gözaltına alındı.

Salı günü adliyeye çıkartılan E.K., serbest bırakıldıktan sonra eski eşi Mehmet Kaya'ya tehdit mesajı atması ve şikayet edilmesi üzerine tekrar gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca ikinci kez serbest bırakıldı.

8 aylık bebeğine şiddet uygulayan anne, Türkiyenin kanını dondurmuştu Bebeğini kaçırdı

Haberin Devamı

ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ARACINI ALMAYA DÖNDÜ

Baba Mehmet Kaya'nın yeğeni, Eylül bebeği hava alması için dün akşam saatlerinde sitenin parkına indirdiği esnada olay yerine gelen anne E.K. kucağından bebeği alarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine tekrar gelen anne, kaçtığı esnada bıraktığı aracı alarak siteden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Gözden Kaçmasın

8 aylık bebeğine işkence ederek öldürmek istediği iddia edilen anne iki kez serbest bırakıldı Kan donduran mesajlar...8 aylık bebeğine işkence ederek öldürmek istediği iddia edilen anne iki kez serbest bırakıldı! Kan donduran mesajlar...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Mehmet Kaya#Bebek

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF