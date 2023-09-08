8 aylık bebeği kaçırılan annenin yardım çığlığı

Haberin Devamı

ADANA Seyhan’da Beritan Y. (26), 2 yıl önce B.Y. (25) ile evlendi. Beritan Y. evliliğinin üzerinden bir süre geçtikten sonra eşinin uyuşturucu kullandığını öğrendi. Davranışları değişen eşinin kendisini aldattığını da öğrenmesi üzerine Beritan Y., evi terk etti. Bir süre sonra eşini uyuşturucudan kurtarmak için barışarak eve dönen Beritan Y., hamile kaldı. Buna rağmen uyuşturucu kullanmaya devam eden eşinden şiddet gören Beritan Y., bir kez daha evi terk etti. Beritan Y., 8 ay önce ‘Umut’ ismini verdiği erkek bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğinin kendisinden olmadığını iddia eden B.Y., boşanma davası açtı. Dava sürerken yapılan DNA testinde bebeğin babasının B.Y. olduğu belirlenirken velayeti de geçici olarak anneye verildi. B.Y., 5 gün önce de kısa süreliğine aldığı oğlunu geri getirmedi. Beritan Y.’nin şikâyeti üzerine polis çalışma başlattı.

Haberin Devamı

‘İKİMİZİN ÖLÜMÜ SENİN ELİNDEN OLACAK’

Suç duyurusunda bulunan Beritan Y., “Eşim madde bağımlısı olduğu için halüsinasyonlar görüyor, kafasında sürekli bir şeyler kuruyor. Bebeği kaçırmadan önce de sürekli evime gelip ‘Öleceksiniz’ diye tehditler savuruyordu. Defalarca uzaklaştırma kararı verildi. Bir kere tedbiren cezaevine gönderildi ama tehdit ve şiddetten vazgeçmedi. Hâlâ mermi videoları gönderip mesaj atarak tehdit ediyor. Oğlumuza zarar vermesinden korkuyorum. 8 tane şikâyet dilekçem var. Ben öldükten sonra mı bir işlem yapılmaya başlanacak? Çünkü, sosyal mecra üzerinden ‘İkimizin ölümü senin elinden olacak’ şeklinde bir yazının olduğu görsel paylaştı” diye konuştu.