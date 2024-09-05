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8 ayda 138 bin kişi uçtu

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#Muğla#Fethiye#Babadağ
8 ayda 138 bin kişi uçtu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 07:00

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Babadağ’dan bu yılın ilk 8 ayında 138 bin 158 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

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Turistik ilçeye tatile gelen macera tutkunları, karayolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi’ndeki 1965 rakımlı Babadağ’a ulaşıyor. Buradaki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı “Geçen yıl uçuş sayısı 200 bini aşmıştı. Bu yıl yapılacak hava oyunları festivalleriyle sayının geçen yıla yaklaşmasını hatta aşmasını bekliyoruz” dedi.

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#Muğla#Fethiye#Babadağ

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