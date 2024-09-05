8 ayda 138 bin kişi uçtu

Haberin Devamı

Turistik ilçeye tatile gelen macera tutkunları, karayolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi’ndeki 1965 rakımlı Babadağ’a ulaşıyor. Buradaki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı “Geçen yıl uçuş sayısı 200 bini aşmıştı. Bu yıl yapılacak hava oyunları festivalleriyle sayının geçen yıla yaklaşmasını hatta aşmasını bekliyoruz” dedi.