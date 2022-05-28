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8 ay arayla 2'nci kez dolandırıldı

#Dolandırıcılık#Bartın#Hacer Bulut
8 ay arayla 2nci kez dolandırıldı

Bartın'da yaşayan Hacer Bulut (81), 8 ay içinde 2'nci kez dolandırıldı. Bulut, daha önceki olayda dolandırıcıya kaptırdığı, polisin şüpheliyi yakalayıp kendisine teslim ettiği 6 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpeyi, bu kez 99 bin TL'ye bozdurup, parayı dolandırıcıların hesabına aktardı. Yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

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Yalnız yaşayan Hacer Bulut, 8 ay önce kendisini polis olarak tanıtan kişiye 6 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpesini kaptırıp, dolandırıldı. Polis, dolandırıcıyı yakalarken, altınlar Hacer Bulut'a verildi.

Bulut'u, önceki gün ise ev telefonundan arayan Mustafa K. ile Şahabettin A. kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ ile bağlantısının olduğunu, konunun incelenmesi gerektiğini, bu sürede ziynet eşyalarını devlet güvencesi altına alacaklarını belirtti. Şüpheliler, Bulut'u kuyumcuya yönlendirerek ziynet eşyalarını paraya çevirmesini istedi. Hacer Bulut evindeki 6 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpeyi bozdurup 99 bin 400 TL'yi şüphelilerin banka hesaplarına yatırdı.

8 ay arayla 2nci kez dolandırıldı



Durumdan şüphelenen Hacer Bulut polise gidip şikayetçi oldu. Polisin çalışmasıyla şüphelilerin Van ve İstanbul'da oldukları tespit edildi. Mustafa K. ve Şahabettin A. yakalanıp Bartın'a getirildi. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda banka kartı, 2 cep telefonu, 11 bin 339 TL ve 2 bin dolar nakde el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K. ve Şahabettin A., çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

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#Dolandırıcılık#Bartın#Hacer Bulut

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