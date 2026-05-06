×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

7'si sahte doktor 17 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Sağlık#Yabancı Uyruklu
7si sahte doktor 17 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 18:26

Bursa'da kaçak muayenehaneye dönüştürdükleri evlerinde yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan operasyonda 7'si sahte doktor 17 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasa dışı faaliyet gösterdiği öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından herhangi bir yasal yetki ya da izin olmaksızın evlerini kaçak muayenehanelere çeviren şüphelilerin, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak ücret karşılığında faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Daha sonra 9 adrese gerçekleştirilen operasyonda, 7 sahte doktor ile sağlık alanında eğitim almış olmasına rağmen Türkiye'de çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda ultrason cihazı, diş ünitesi, sedye, dizüstü bilgisayar ve çeşitli tıbbi ekipmanlar ele geçirildi.

Söz konusu adreslere tedavi amacıyla gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 57 yabancı uyruklunun da bilgisine başvuruldu.

Haberin Devamı

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye çıkarılan 17 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Sağlık#Yabancı Uyruklu

BAKMADAN GEÇME!