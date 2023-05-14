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7’nci kez taşınan Yusufeli’de ilk seçim heyecanı

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#Artvin#Yusufeli#Secim2023
7’nci kez taşınan Yusufeli’de ilk seçim heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 12:21

Artvin'de Yusufeli Barajı’nın suları altında kalan eski Yusufeli’nden yeni yerleşim yerine göç eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde sandık başına gitti. Seçmenler, yeni ilçede ilk kez kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

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Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nın suları altında kalan Yusufeli ilçesinden göç edenler, yeni ilçede ilk kez sandık başına gitti.

7’nci kez taşınan Yusufeli’de ilk seçim heyecanı

153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınma süreci yaşanan Yusufeli’nde vatandaşlar, saat 08.00’den itibaren sandık başlarına giderek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullandı. Kurulan 115 sandıkta oy veren ilçe halkı, seçimin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

7’nci kez taşınan Yusufeli’de ilk seçim heyecanı

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#Artvin#Yusufeli#Secim2023

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