Son dakika: Ders anlatırken acı haber! 7’nci kattan düştü! Kumsal acısı

Sınıf öğretmenleri Deniz ve Mustafa Bayram çifti önceki gün, evlerinde canlı derste olacakları için iki çocuklarını bir üst katta komşuları olan bakıcıya bıraktı. 20 aylık Kumsal, anne babası öğrencilerine uzaktan eğitimle ders anlatırken bakıcısının evindeki balkondan düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ancak 20 aylık Kumsal, kurtarılamadı. Çiftin arkadaşlarından Türk Eğitim Sen Konya Şube Başkanı Tanfer Ata, olaydan duydukları üzüntüyü belirterek şöyle konuştu: “Hiç kimsenin istemediği çok üzücü bir olay sonucu değerli üyelerimizin kızını kaybettik. Anne baba perişan, çok zor bir durum. Öğretmenlerimizin başı sağ olsun. Cenaze töreninde babasıyla görüşme fırsatım oldu gerçekten perişan bir halde. ‘Canlı ders için evdeydik. Çocuğu yukarı bırakmak zorunda kaldık. Çocuk yukarıdaydı’ diyebildi. Bakıcının bir anlık ihmali.”

‘ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY’

Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Evlat acısı gerçekten çok zor. Küçücük yavrumuzun vefat etmesi bizleri üzdü. Öğretmenlerimizin mesleğini yaparken kendi çocuklarını kaybetmesi daha acı. Öğretmenler yatıyor bir şey yapmıyor denilirken, öğretmenlerimizin evlerinde de bir şeyler yaptığını bu olay ortaya koydu. Öğretmenlerimize güvenmemiz lazım. Bu ülke öğretmenlerimiz sayesinde kalkınacak. Öğretmenlerimizin acısını paylaşıyoruz.”

Kumsal Bayram’ın cenazesi, dün kent merkezindeki Hacıveyis Camisi’nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan öğretmen çiftin çocuklarına bakan kişi gözaltına alındı.