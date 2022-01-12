7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar, entübe edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe yeni teknik direktörü resmen açıkladıFenerbahçe yeni teknik direktörü resmen açıkladı#Son Dakika
Bill Gates sessizliğini bozdu Flaş aşı yanıtıBill Gates sessizliğini bozdu! Flaş aşı yanıtı#Bill Gates
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşınGittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'#Cilt Kanseri
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı Gereği yapılacak, parlamentoda görmek istemiyoruzHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'Gereği yapılacak, parlamentoda görmek istemiyoruz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Eski nişanlısı canice öldürmüştü Avukat Dilara Yıldız için acı törenEski nişanlısı canice öldürmüştü! Avukat Dilara Yıldız için acı tören#Dilara Yıldız
Uzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkatUzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkat!#Borsa İstanbul
G.Sarayda Torrent dönemi başladı Floryada çift idman ve Burak Elmas sürpriziG.Saray'da Torrent dönemi başladı! Florya'da çift idman ve Burak Elmas sürprizi#Galatasaray
Çin sır gibi saklıyordu... Görüntüler dünyayı şoke ettiÇin sır gibi saklıyordu... Görüntüler dünyayı şoke etti!#Çin
Dünyanın gözü orada, bu bir ilk Yaşanan gerilim fotoğraflara yansıdı...Dünyanın gözü orada, bu bir ilk! Yaşanan gerilim fotoğraflara yansıdı...#RUSYA
Ve İstanbulda kar başladı Canlı yayında önemli uyarı: Acil işiniz yoksa dışarı çıkmayınVe İstanbul'da kar başladı! Canlı yayında önemli uyarı: Acil işiniz yoksa dışarı çıkmayın#Meteoroloji
Mahkumlarından hakimi şoke eden istek... Bizi kurşuna dizinMahkumlarından hakimi şoke eden istek... Bizi kurşuna dizin!#ABD
Koronanın maskesi düştü Bu keşif her şeyi değiştirecekKoronanın maskesi düştü! Bu keşif her şeyi değiştirecek#Koronavirüs
25 sene önce oynadığı filmden hâlâ para kazanıyor25 sene önce oynadığı filmden hâlâ para kazanıyor #Reece Thompson
Covid ve grip bir arada Fluronadan korkmalı mıyızCovid ve grip bir arada! Flurona'dan korkmalı mıyız?#Flurona
Eski dostlar düşman oldu Tek yaptığın insanların arasını bozmakEski dostlar düşman oldu! 'Tek yaptığın insanların arasını bozmak'#LERZAN MUTLU
HABERLERGündem Haberleri

7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar, entübe edildi

#Kocaeli#Körfez#Sedefnur Çağlar
7nci kattan düşen Sedefnur Çağlar, entübe edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memuru arkadaşıyla birlikte misafirliğe gittiği 7’nci kattaki daireden düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın (23) tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan ve ciğerlerindeki sorun nedeniyle entübe edilen Sedefnur’un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Haberin Devamı

Olay, geçen pazar Körfez'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet A., O.Ç. ve E.Ş. gözaltına alındı.

POLİS ARKADAŞI TUTUKLANDI

Ahmet A., emniyetteki ifadesinde, Sedefnur Çağlar ile birlikte polis arkadaşının evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur'un kendisine ait cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını iddia etti.

Haberin Devamı

İlgili Haber

Sedefnurun şüpheli düşüşünde gözaltına alınan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktıSedefnur'un 'şüpheli düşüşünde' gözaltına alınan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle

O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde; olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağı baktıklarında Sedefnur'u yerde gördüklerini söyledi.

7nci kattan düşen Sedefnur Çağlar, entübe edildi

Sedefnur Çağlar'ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu, erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürüldü. E.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Ahmet A. ve O.Ç. ise önceki gün akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ç. serbest bırakılırken, Ahmet A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ENTÜBE EDİLDİ

7’nci kattan düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar’ın Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Sedefnur’un vücudunun birçok yerinde kırık olduğu öğrenildi. Ciğerlerindeki sorun nedeniyle entübe edilen Sedefnur’un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Çinin tecrit kamplarına ait görüntüler ortaya çıktıÇin'in tecrit kamplarına ait görüntüler ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Körfez#Sedefnur Çağlar

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler