7’den 70’e Ata’ya koştuk

SOLOTÜRK NEFES KESTİ

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün Anıtkabir semalarındaki gösterisi yine nefes kesti.

MSB’DEN ÖZEL KLİP

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’ne özel klip paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Asırlar boyunca şanla yoğurulan Türk milleti, bu kutlu günde adını tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir zafer kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun” denildi. Klipte; yerli silah sistemleri ve askeri araçlar ile Mehmetçiğin tatbikatlarına ilişkin görüntüler yer aldı.

TBMM’DEN ULUS’A RENKLİ GEÇİT TÖRENİ

Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Ulus’taki Birinci Meclis binasına kadar resmi geçit töreni yapıldı. Atlılar ve Mehteran Takımı’nın geçidi, renkli görüntülere sahne oldu.

Fethiye’de Zafer Bayramı’nın 103. yılı denizaltında da kutlandı.

Kapadokya’da Türk bayraklı balonlar havalandı.





