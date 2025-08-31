×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

7’den 70’e Ata’ya koştuk

Güncelleme Tarihi:

#30 Ağustos Zafer Bayramı#Anıtkabir#SOLOTÜRK
7’den 70’e Ata’ya koştuk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 07:00

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatandaşlar dün Anıtkabir’e akın etti. Resmi törenin ardından ziyarete açılan Atatürk’ün ebedi istirahatgâhına giden 7’den 70’e binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk tişörtleriyle Anıtkabir’de buluştu.

Haberin Devamı

SOLOTÜRK NEFES KESTİ

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün Anıtkabir semalarındaki gösterisi yine nefes kesti.

7’den 70’e Ata’ya koştuk

MSB’DEN ÖZEL KLİP

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’ne özel klip paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Asırlar boyunca şanla yoğurulan Türk milleti, bu kutlu günde adını tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir zafer kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun” denildi. Klipte; yerli silah sistemleri ve askeri araçlar ile Mehmetçiğin tatbikatlarına ilişkin görüntüler yer aldı.

Haberin Devamı

7’den 70’e Ata’ya koştuk

TBMM’DEN ULUS’A RENKLİ GEÇİT TÖRENİ

Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Ulus’taki Birinci Meclis binasına kadar resmi geçit töreni yapıldı. Atlılar ve Mehteran Takımı’nın geçidi, renkli görüntülere sahne oldu.

7’den 70’e Ata’ya koştuk

Fethiye’de Zafer Bayramı’nın 103. yılı denizaltında da kutlandı.

7’den 70’e Ata’ya koştuk

Kapadokya’da Türk bayraklı balonlar havalandı.

7’den 70’e Ata’ya koştuk

 



 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#30 Ağustos Zafer Bayramı#Anıtkabir#SOLOTÜRK

BAKMADAN GEÇME!