79’luk sanıktan ‘unutuyorum’lu savunma

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İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında hâkim karşısına çıkan Sitrak Kaplan suçlamayı kabul etmeyerek, şunları söyledi: “Maktul ile Aksaray’da mı Tophane’de mi ne tanıştım. Ellerim, ayaklarım titriyor, gözlerim doğru düzgün görmüyor. Bu adamı öldürmüş değilim. Gücüm ona yetmiyor. Nasıl öldüreceğim? Aklımda hiçbir şey kalmadı. Unutuyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. O beni takip etti. Kurtulamadım. Her şeyi unuttum. Savcılık ifademde okuduğunuz şekilde kendisi benimle ilişkiye girmek için beni bıçakla tehdit etti. Kafam gitti.”

‘ARKA PERDEDE BİRİLERİ VARDIR’



Celal Han’ın ailesinin avukatı, Abdülhalim Sarı, “Sanık akli melekelerinin yerinde olmadığını ileri sürmektedir. Buna katılmıyoruz. Arka perdede birileri vardır. Gördüğünüz üzere sanık yaşlıdır. Tavuk bile kesemez. Bu olayı bu şahıs üstlenmiş olabilir” dedi.

Sitrak Kaplan’ın avukatı Umut Nevzat Atasever ise “Sanıkla sağlıklı bir iletişim kuramadık. Sanığın akli melekeleri ile ilgili gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Kasaptan bıçak alınması konusu araştırılmamıştır. Olayda 3’üncü kişi şüphesi giderilmemiştir. Sanığın fiziki durumu iddianamede belirtilen olayı gerçekleştirmeye uygun değildir. Sandalyede oturmakta sıkıntı yaşayan biri bir insanı nasıl iddiaya göre 4-5 parçaya ayırmıştır. Suç aleti elde edilememiş” diye konuştu.



Sitrak Kaplan’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.