×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

79’luk sanıktan ‘unutuyorum’lu savunma

Güncelleme Tarihi:

#Sitrak Kaplan#Cinayet#DAVA
79’luk sanıktan ‘unutuyorum’lu savunma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 07:00

İstanbul Fatih’te Sitrak Kaplan’ın (79), ilişkiye girdiği arkadaşı Celal Han’ı (65) öldürüp parçalara ayırdığı, cesedini apartman kömürlüğünde sakladığı iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Kaplan mahkemedeki ilk ifadesinde, "Bu adamı öldürmüş değilim. Gücüm ona yetmiyor. Nasıl öldüreceğim? Aklımda hiçbir şey kalmadı. Unutuyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Haberin Devamı

İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında hâkim karşısına çıkan Sitrak Kaplan suçlamayı kabul etmeyerek, şunları söyledi: “Maktul ile Aksaray’da mı Tophane’de mi ne tanıştım. Ellerim, ayaklarım titriyor, gözlerim doğru düzgün görmüyor. Bu adamı öldürmüş değilim. Gücüm ona yetmiyor. Nasıl öldüreceğim? Aklımda hiçbir şey kalmadı. Unutuyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. O beni takip etti. Kurtulamadım. Her şeyi unuttum. Savcılık ifademde okuduğunuz şekilde kendisi benimle ilişkiye girmek için beni bıçakla tehdit etti. Kafam gitti.”

‘ARKA PERDEDE BİRİLERİ VARDIR’

Celal Han’ın ailesinin avukatı, Abdülhalim Sarı, “Sanık akli melekelerinin yerinde olmadığını ileri sürmektedir. Buna katılmıyoruz. Arka perdede birileri vardır. Gördüğünüz üzere sanık yaşlıdır. Tavuk bile kesemez. Bu olayı bu şahıs üstlenmiş olabilir” dedi.
Sitrak Kaplan’ın avukatı Umut Nevzat Atasever ise “Sanıkla sağlıklı bir iletişim kuramadık. Sanığın akli melekeleri ile ilgili gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Kasaptan bıçak alınması konusu araştırılmamıştır. Olayda 3’üncü kişi şüphesi giderilmemiştir. Sanığın fiziki durumu iddianamede belirtilen olayı gerçekleştirmeye uygun değildir. Sandalyede oturmakta sıkıntı yaşayan biri bir insanı nasıl iddiaya göre 4-5 parçaya ayırmıştır. Suç aleti elde edilememiş” diye konuştu.

Sitrak Kaplan’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sitrak Kaplan#Cinayet#DAVA

BAKMADAN GEÇME!