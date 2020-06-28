79’luk Asil Nadir 6. kez baba oluyor

Nur Nadir sosyal medya hesabından da “Ailemiz genişliyor” mesajıyla mutlu haberi duyurdu. Asil Nadir’in eşi Nur Nadir geçtiğimiz yıl tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı ve bir kız bebek dünyaya getirdi. Nadir çifti kızlarına Lisa Nur adını verdi.

3 KEZ EVLENDİ

Asil Nadir ilk evliliğini 1962 yılında Ayşegül Tecimer ile yaptı. Asil Nadir’in bu evlilikten iki oğlu bulunuyor. Asil Nadir ikinci evliliğini ise 2005 yılında, kendisinden 43 yaş küçük Filistinli sekreteri Neriman Nur’la yaptı ve 2 erkek çocukları oldu. Nadir son evliliğini ise Nur Nadir’le yaptı.

ASİL NADİR KİMDİR?

Türkiye’de adını ‘medya imparatoru’ olarak duyuran Asil Nadir 1941’de Lefke’de doğdu. Babası polislikten ayrılınca ailesi Mağusa’ya yerleşti. Asil Nadir iş dünyasına ilk adımını, çocukluğunda Maraş bölgesinde gazete satışı yaparak attı. Babası daha sonra İngiltere’den getirttiği otobüsler ile Kıbrıs’ın ilk otobüs şirketini kurdu. Ailesi, Rum çetelerin zulmü nedeniyle 1961 yılında Londra’ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı. Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. Dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın tavsiyesi üzerine 1988’de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. 1990 yılı sonunda, borsada spekülasyon yapmak ve milyonlarca sterlini zimmetine geçirmekle suçlandı. 17 Aralık 1990’da tutuklandı. 1993’te kefaletle erbest bırakılınca özel uçağıyla KKTC’ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere’ye döndü. 2013’de kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderidi.