79 ilde yasa dışı tütün operasyonu: 100 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi

Operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda operasyonun detayları bildirilirken 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

İşte İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımı:

"79 İlde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 100 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi."

"42 ADET YASA DIŞI SİGARA İMALATHANESİ DEŞİFRE EDİLDİ"

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; yasa dışı tütün mamulleri, makaron ile elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere yönelik 79 ilde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi.

Tütün ve alkolden elektronik eşyaya, tarihi eserden akaryakıta kadar tüm kaçakçılık türlerine yönelik operasyonlarımıza devam ediyoruz.

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.