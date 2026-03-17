×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

79 ilde yasa dışı tütün operasyonu: 100 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 15:21

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 79 ilde yapılan operasyonlar sonucu 100 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

Haberin Devamı

Operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda operasyonun detayları bildirilirken 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

İşte İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımı:

"79 İlde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 100 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi."

 

"42 ADET YASA DIŞI SİGARA İMALATHANESİ DEŞİFRE EDİLDİ"

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; yasa dışı tütün mamulleri, makaron ile elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere yönelik 79 ilde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi.

Haberin Devamı

Tütün ve alkolden elektronik eşyaya, tarihi eserden akaryakıta kadar tüm kaçakçılık türlerine yönelik operasyonlarımıza devam ediyoruz.

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!