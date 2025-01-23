79 canımızın acısı 85 milyonu yaktı

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ŞİMDİ BONİ’Yİ KİM SEVECEK

BİLFEN Çamlıca Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Özüm Karataşlı, ailesiyle birlikte sömestr tatili için gittiği Grand Kartalkaya Otel’de hayatını kaybetti. Diş hekimi olan babası Macit Karataşlı ve diğer aile üyeleri panik anında kaçmaya çalışırken Özüm, asansöre bindi ve orada can verdi. Ailesi o asansöre binenlerin hepsinin öldüğünü söyledi. Ablası Özge Karataşlı’nın sosyal medyadan yaptığı, “Canım, nasıl gittin? Neden? Melek oldu benim güzeller güzeli prensesim. Şimdi Boni’yi nasıl seveceksin ama...” paylaşımı, acıları katladı. Özüm, dün Erenköy Galip Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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BU GÜLÜŞLER SOLDU

Yangın faciasında hayatını kaybeden 4 kişilik Tüzgiray Ailesi, Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşıyordu. Diş hekimi çift Yasemin Boncuk Tüzgiray (41) ile Erhan Tüzgiray (48), çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) ile birlikte can verdi.

GÜNGÖR AİLESİ YOK OLDU... ÖLÜME UYKUDA YAKALANDILAR

Özel bir şirkette satış müdürü olarak çalışan 42 yaşındaki Kıvanç Güngör, sömestr tatilini fırsat bilerek bir şirkette yönetim kurulu başkan yardımcısı eşi Burcu ile çocukları Pelin ve Kerem Güngör’ü alarak Kartalkaya’ya tatile götürdü. Yangının duyulması üzerine Güngör ailesinin otelde olduğunu bilen akrabaları kendilerini aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine otele gelen akrabaları, yakınlarının hayatlarını kaybettiğini öğrendi. Güngör ailesinin yangına uykuda yakalandığı ve muhtemelen dumandan zehirlenerek uykuda hayatlarını kaybettikleri tahmin ediliyor.

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ADI MİCHELİN REHBERİ’NE GİREN ESLEM YILDIZI PARLAYAN BİR ŞEFTİ

Yangında hayatını kaybedenler arasında otelin aşçısı Eslem Uyanık da vardı. Adı Michelin Rehberi’ne giren genç aşçı Eslem, aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı 4’üncü sınıf öğrencisiydi, aşçılık alanında da başarılı bir kariyere sahipti. İzmir, İstanbul ve Bodrum’da farklı restoranlarda çalıştı. 7 ay önce soğuk istasyon şefi olarak başladığı Alaçatı’daki bir işletme, bu yıl Michelin Rehberi’ne giren restoranlar arasında yer almış, genç yaşına rağmen sektörde dikkat çeken başarılara imza atmıştı.

DOĞAN AİLESİ HÜZNE BOĞDU

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Adanalı Mert ve Duygu Doğan çifti, çocukları Mavi ve Doğa Doğan’la birlikte faciada hayatını kaybetti. Doğan ailesi bugün Adana’da son yolculuğuna uğurlanacak.

ODTÜ’LÜ KUZENLER TATİLDEYDİ

ODTÜ Koleji yasa boğuldu. 3’üncü sınıf öğrencisi Kemal Tokcan ve babası Can Tokcan ile kuzeni anasınıfı öğrencisi Atlas Kaan Tokcan ve babası Atil Enis Tokcan, yangında can verdi. ODTÜ Koleji’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kendilerine Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ailesine başsağlığı diliyoruz” denildi.

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HAYATTAN SON KARE

Milli Eğitim Vakfı (MEV) Koleji 4’üncü sınıf öğrencisi Pera Suyolcu (10), ailesiyle gittiği kayak tatilinde hayatını kaybedenler arasındaydı. Otelde çıkan yangında annesi Müge Suyolcu da can verdi, inşaat mühendisi babası Yavuz Suyolcu (42) ve aynı okulda 8’inci sınıf öğrencisi olan ağabeyi Göksel Derin Suyolcu (12) ise yangından sağ kurtuldu. Acılı babanın elinde son kayak tatilinde çektiği eşi ve kızının fotoğrafları kaldı.

Okuldan yapılan paylaşımda, “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın faciasında velimiz Müge Suyolcu ile öğrencimiz Pera Suyolcu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Velimiz ve öğrencimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm MEV ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz” denildi.

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BABASINI ARADI, 12. KATTAN ATLADI

Bartın’da yaşayan Şevval Şahin (25), 1.5 ay önce Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başlamıştı. Yangın sırasında personel katında kalıyordu. Alevler etrafını sarınca babası Erdal Şahin’i görüntülü aradı. Kurtulma şansı olmadığını gören Şevval, babasıyla yaptığı görüşmede pencereden atlama kararı aldı. Ağır yaralanan genç kızın Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

İŞE 1 AY ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Yanan otelde aşçı olarak çalışan Esra Nazik, üniversitede gastronomi bölümünden yeni mezun olmuştu. Genç kızın cenazesini teslim alan yakınları, o gece yaşananları gözyaşları içinde anlattı: “Yangından haberdar olunca birkaç yeri, ‘Yanıyoruz, neredesiniz, kurtarın bizi’ diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İşe başlayalı daha bir ay olmuştu.”

TED’Lİ EREN YÜREK YAKTI

TED Ankara Koleji, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 10’uncu sınıf öğrencileri Eren Bağcı’nın hayatını kaybettiğini duyurdu. TED Ankara Koleji Vakfı Okulları’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi. Eren Bağcı, Ankara Ahmet Efendi Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DİŞ HEKİMİ VE KIZI BİRLİKTE CAN VERDİ

ALEVLER diş hekimi Kübra Tonguç Altın ve 4. sınıf öğrencisi kızı Alya’yı birlikte yakaladı. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapan Altın, akademik kariyerinde sayısız başarıya imza atmış, çocuk diş hekimliği alanında uzmanlaşmış bir isimdi. Mesleğine tutkuyla bağlı olan Dr. Altın, aynı zamanda Türk Pedodonti Derneği üyesiydi. Altın ve kızının ölümü tüm ülke gibi tıp camiasını da yasa boğdu.

TÜRKİYE YASTA

Türkiye’de 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından dün tüm yurtta bayraklar yarıya indirildi.