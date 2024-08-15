79 bin riskli binaya inceleme izni çıkmadı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2019’da başlattığı hızlı tarama yöntemini 2020’de hızlandırıp “Bina Tespiti Projesi” başlattı. İBB, İstanbullulardan internet üzerinden bina formu doldurarak inceleme talep edebileceklerini duyurdu. Ücetsiz olan hızlı tarama projesine, bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 162 bin oldu.

318 BİNA KENDİ KENDİNE ÇÖKEBİLİR

- Çoğu 1999 depremi öncesi yapılan binaların yarısının D ve E sınıfı olduğu, yani yüksek ve çok yüksek riskli olduğu belirlendi.

- İBB bu süreçte, ancak 114 bin binaya ziyaret gerçekleştirebildi. 35 bin binada inceleme yapıldı. 79 bin binada ise bina malikleri izin vermediği için inceleme yapılamadı.

- İncelemelerde 318 binanın kendi kendine çökebilecek durumda olduğu, 1238 binanın ise deprem güvenliğinin hiç olmadığı belirlendi. Bugüne kadar bu binalardan 289’u yıkıldı ya da riskli bina kararı alınarak tahliye sürecine gidildi.

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200 BİN BİNAYA ACİLEN DÖNÜŞÜM

- Mevcut 1 milyon 200 binden fazla binanın 800 bini, 2000 yılı öncesinde inşa edilmiş. Uzmanlara göre, bunların 200 binin öncelikle yenilenmesi gerekiyor. İBB, acilen dönüşmesi gereken 200 bin binadan 50 binini mali destek paketiyle yenilemeyi hedefliyor.

20 BİN TARİHİ YAPI RİSK ALTINDA

- İstanbul’da 20 bin tarihi yapının risk altında olduğuna dikkat çekildi. İstanbul genelinde toplam 35 bin 627 tarihi eser bulunuyor. Bu tarihi yapı stokunun yüzde 10’u metruk ve harap halde olup, 3 bin 500 kadarı da kritik ve metruk durumda. Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy’ün sahil kesimleriyle birlikte toplam risk altında olan tarihi yapı stoku, toplam yapıların yüzde 51’ini oluşturuyor. Bu da 17 bin 976 kültür varlığı anlamına geliyor.