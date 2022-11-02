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78’lik cani

Güncelleme Tarihi:

#Sıtrak Kaplan#Celal Han#Cinayet
78’lik cani
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:00

Ailesinin kayıp başvurusuyla aradığı 65 yaşındaki Celal Han’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Han’ın cesedini parçalara ayıran 78 yaşındaki arkadaşı Sıtrak Kaplan tutuklandı.

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İstanbul’da, emekli İETT şoförü Celal Han (65), 25 Ekim günü Sarıyer, Tarabya’da yaşadığı evde kahvaltı yaptıktan sonra eşi Sabiha Han’a “Biraz dolaşıp geleyim” diyerek çıktı. Bu, Sabiha Han’ın eşini son görüşü oldu. Ailesi, 4 çocuk babası Celal Han’dan bir daha haber alamayınca polis merkezinin yolunu tuttu. Polis ekipleri, yaptıkları kamera incelemesinde, Celal Han’ın otobüsle Fatih’e gittiğini belirledi. Celal Han’ın Sıtrak Kaplan’la (78) buluştuğu, birlikte apartmana girdikleri daha sonra da Kaplan’ın yalnız olarak apartmandan çıktığı görüntülere ulaşıldı. Ekipler bunun üzerine Kaplan’ın yaşadığı apartmanda inceleme başlattı. Kömürlüğüne inen ekipler, koli içinde Celal Han’ın kesik başını buldu. Daha sonra kömürlükte 4 poşet içinde de vücudunun geri kalan parçaları vardı.

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‘KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ’

Polis, Sıtrak Kaplan’ı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyet’te sorguya alınan Sıtrak Kaplan’ın, “Birlikte kömürlüğe indik. Aramızda tartışma çıktı. Kalp krizi geçirip öldü. Ben de 2 gün bekledim ve korkuya kapıldım. Cesetten kurtulmaya karar verdim” dedi. Sıtrak Kaplan, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#Sıtrak Kaplan#Celal Han#Cinayet

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