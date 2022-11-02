78’lik cani

Haberin Devamı

İstanbul’da, emekli İETT şoförü Celal Han (65), 25 Ekim günü Sarıyer, Tarabya’da yaşadığı evde kahvaltı yaptıktan sonra eşi Sabiha Han’a “Biraz dolaşıp geleyim” diyerek çıktı. Bu, Sabiha Han’ın eşini son görüşü oldu. Ailesi, 4 çocuk babası Celal Han’dan bir daha haber alamayınca polis merkezinin yolunu tuttu. Polis ekipleri, yaptıkları kamera incelemesinde, Celal Han’ın otobüsle Fatih’e gittiğini belirledi. Celal Han’ın Sıtrak Kaplan’la (78) buluştuğu, birlikte apartmana girdikleri daha sonra da Kaplan’ın yalnız olarak apartmandan çıktığı görüntülere ulaşıldı. Ekipler bunun üzerine Kaplan’ın yaşadığı apartmanda inceleme başlattı. Kömürlüğüne inen ekipler, koli içinde Celal Han’ın kesik başını buldu. Daha sonra kömürlükte 4 poşet içinde de vücudunun geri kalan parçaları vardı.

Haberin Devamı

‘KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ’

Polis, Sıtrak Kaplan’ı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyet’te sorguya alınan Sıtrak Kaplan’ın, “Birlikte kömürlüğe indik. Aramızda tartışma çıktı. Kalp krizi geçirip öldü. Ben de 2 gün bekledim ve korkuya kapıldım. Cesetten kurtulmaya karar verdim” dedi. Sıtrak Kaplan, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.