78 yaşındaki Musa Amca, 55 yıllık eşine binin üzerinde şiir yazdı

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Umutkent Mahallesi’nde yaşayan Musa ve Aysel Kırdar çifti, evliliklerinde 55 seneyi geride bıraktı. 4 çocuk sahibi olan çift, hayatlarını birlikte sürdürmeye devam ediyor. Eşine olan sevgisini yazıya dökmekten çekinmeyen Musa Kırdar, yıllar içerisinde eşine binin üzerinde şiir yazdı. Kırdar, eşine yazdığı şiirleri okurken heyecanını gizleyemiyor.

‘SADECE BİR KİŞİDEN BEKLEMESİNLER’

Severek evlendiklerini söyleyen Aysel Kırdar da gençlere tavsiyede bulundu. Çiftlerin birbirine yardım etmesi gerektiğini dile getiren Kırdar, 2025 Aile Yılı desteklerinin büyük bir şans olduğunu aktardı. Eşiyle beraber tüm işleri ortak yaptıklarını belirten Aysel Kırdar, “Yıllarımız çok güzel geçti, anlaşarak evlendik zaten.

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Birbirimize destek olmakla geçti. Çok zor günlerimiz de oldu. İyi günlerimiz de oldu. Kendimize ev yaptık, evimize geçtik. Çocuklarımızı büyütmeye çalıştık öyle yani. Halı kaldırıyorsam bir ucundan da o tutuveriyordu. Yıkama yaparsak, beraber yapıyorduk. Bu işler böyle yani. Kendi başına yapmıyorsun. Gençlere tavsiyem, sadece bir kişiden beklemesinler, beraber yapsınlar. Bir bardak su o getiriyorsa bir bardak da kendi getirsin” diye konuştu.

‘BOŞANMAK İÇİN EVLENMEYECEKSİN’

Evliliğin arkadaşlık ve beraber yaşamak için olduğunu belirten Musa Kırdar ise “Biz yaşadık seneler kovaladı, biz yaşadık her seneye ayak uydurmaya çalıştık. Zaman nasılsa o zamana göre hareket ettik. Bazen açlığımız oldu, bazen de tokluğumuz. İnsan dar zamana da düşüyor, ferahlığa da düşüyor. Boşanmak için evlenmeyeceksin, yaşamak için, arkadaşlık için beraberlik için evleniyorsun. O zaman beraberliğe katlanacaksın.

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Hangi günün nasılsa o güne uyacaksın. Bugün daraldım deyip de ayrılmayacaksın. Bir yerin yırtıldıysa orayı yamayıp da giyeceksin, burası yırtıldı pantolonu at demeyeceksin. Evlilik de böyle. Bugün böyleydi, yarın böyle demeyeceksin” ifadelerini kullandı.