Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

78 yaşındaki kadına cinsel saldırı: Cezası belli oldu

#Cinsel Saldırı#Mustafa Yaşatır#Hatay
78 yaşındaki kadına cinsel saldırı: Cezası belli oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mustafa Yaşatır (23) evine girdiği 78 yaşındaki N.H. adlı kadına cinsel saldırıda bulunup 500 lirasını aldığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Furkan Soyupak, "Bizi sevindiren mahkeme heyetinin sanığa herhangi bir indirim yapmaksızın üst sınırdan ceza vermesi oldu" dedi.

Haberin Devamı

Mustafa Yaşatır, 23 Haziran 2021'de Reyhanlı'da yalnız yaşayan N.H. isimli yaşlı kadının evine girdi. Yaşatır, burada kadına cinsel saldırıda bulunup 500 lirasını gasbetti. Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Yaşatır, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mustafa Yaşatır hakkında 'silahla yağma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı. Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Yaşatır, karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle katıldı. Yaşatır, son savunmasında suçu işlemediğini, pişman olduğunu söyleyerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Yaşatır'a 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıl, 'yağma' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 33 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmazken, sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

'BU CEZALAR UMARIZ KADINA ŞİDDETİ ENGELLER'

DHA'ya açıklama yapan avukat Furkan Soyupak, "Bu cezalar, umuyoruz ki kadına karşı her türlü renge bürünen şiddeti engelleyebilir. Sanık tüm bu süreç boyunca çelişkili beyanlarda bulundu. Tüm bu acıya ve öfkeye rağmen bizi sevindiren gelişme mahkeme heyetinin bizlerin de görüşü doğrultusunda sanığa herhangi bir indirim yapmaksızın her iki suç bakımından da üst hadden cezalandırması oldu. Umuyoruz ki bundan sonra emsal davalarda da bu tutum devam eder" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinsel Saldırı#Mustafa Yaşatır#Hatay

BAKMADAN GEÇME!

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna