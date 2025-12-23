×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

78 yaşındaki adamın sağlığı için yaptığı hayrete düşürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Ardahan#Kar#Buz
78 yaşındaki adamın sağlığı için yaptığı hayrete düşürüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 10:04

Kış aylarında en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derecelere kadar düştüğü Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşayan Zeki Ustaoğlu (78), karda çıplak ayakla yürüyüp, buz gibi suya girdi. 

Haberin Devamı

Kış aylarının en soğuk yerleşim merkezlerinden olan Göle ilçesinde yaşayan Zeki Ustaoğlu, ilginç alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Her kış sezonunda 1 ya da 2 kez çıplak ayakla dolaştığı karda banyo yapan Ustaoğlu, göletlerin buz gibi sularına giriyor.

78 yaşındaki adamın sağlığı için yaptığı hayrete düşürüyor

Kısa kollu tişörtlerle gezerek Göle’nin Sibirya’yı aratmayan soğuğuna meydan okuyan Ustaoğlu, “Kışın atlet giymem, terlikle dolaşırım. Yılda 1-2 kez kar banyosu yaparım ya da soğuk suya girerim. Bunu yapmazsam hasta olurum. En az yarım saat bu etkinliği yapıyorum. Bu yaşa kadar doktora gitmiş değilim. Herkese tavsiye etmem. Çünkü herkesin vücudu buna dayanıklı olmayabilir” diye konuştu. 

Haberin Devamı

78 yaşındaki adamın sağlığı için yaptığı hayrete düşürüyor
78 yaşındaki adamın sağlığı için yaptığı hayrete düşürüyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ardahan#Kar#Buz

BAKMADAN GEÇME!