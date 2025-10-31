78 kişi hayatını kaybetmişti! Kartalkaya'daki yangın faciasında karar günü

Haberin Devamı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

32 SANIK YARGILANIYOR

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Halit Ergül

İLK DURUŞMA 10 GÜN SÜRDÜ

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda 7 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren ilk duruşmada sanıkların tamamı ve müştekiler ile tanıklar dinlendi. Açıklanan ara kararda; tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın da tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı kararlaştırıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

TUTUKLU SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Davanın ikinci duruşması 22 Eylül'de başlayıp, 2 gün sürdü. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, 32 sanığın tutukluluk durumu ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin ara karar açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, ev hapsinde olanların ev hapsinin devamına, tutuksuz sanık Mehmet Salun'un tutuklanmasına, adli kontrollerin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Emine Murtezaoğlu Ergül

ERGÜL ÇİFTİNİN AVUKATLARI SAVUNMA YAPTI

Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasına ilişkin görülen davanın 3'üncü duruşmasının 4'üncü gününde, otelin sahibi Halit Ergül ile eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül'ün avukatları, dosyaya ilişkin ek savunma yaptı.

HALİT ERGÜL: BİZE EKSİK BİLDİRİLMEDİ

Dünkü duruşmada "Yüce mahkemenin takdiri neyse ona karar verin" diyen Halit Ergül, bugün savunma yaptı. Halit Ergül, 2007 yılında oteli kayınpederi Mazhar Murtezaoğlu'ndan kiraladığını belirterek, "Yangınla ilgili her şeyi ben kiralamadan önce yapmışlar. Otelde herhangi bir yangının büyüklüğünü artıracak değişiklik yapmadım. Biz düzenli olarak denetleniyorduk. Aygaz, bu olayda en büyük etken. Yangından sonra tüm Türkiye'deki otellerdeki gaz projelerini incelemeye başlamışlar. Bu eksiklikleri benim bilme şansım yoktur. Sigorta şirketi de oteli denetledi ve eksiklik bulamadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, can ve mal güvenliği açısından denetlemesi gereken kurumdur ve bize eksiklik bildirilmedi. Uludağ'da otelleri kapatıyorlar, Bolu'da otelleri kapatıyorlar. Keşke beni de kapatsalardı. Keşke ben de eksikleri bilseydim, kendim kapatsaydım da bunlar yaşanmasaydı. Ben yangın denetleme raporunu yanlış bir evrağın düzeltilmesi şeklinde biliyordum. Ben diğer otelimde 'düğünlerde kuşlar ölmesin' diye havai fişek bile atılmasına izin vermiyordum. Ben işime eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Onlar sadece tatil için gelirlerdi. Ben otel müdürü Zeki Yılmaz'ı aradığımda büyük bir yangın olabileceğini düşünmedim. Ben böyle bir yangını öngöremedim. Ben bu riskleri öngöremedim. 25 yıldır böyle bir olay yaşamadığım için kendime güvendim. Allah kimsenin başına vermesin. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Çok üzgünüm" dedi.

Emir Aras

DURUŞMAYA 'KARAR' ARASI

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının duruşmasında mahkeme heyeti, saat 14.00'e kadar ara verdi. Heyet aranın ardından 20'si tutuklu 32 sanığa son sözlerini sorup, karar vermesi bekleniyor.