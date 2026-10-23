78 ilde uyuşturucu operasyonu: 1466 tutuklama

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde son 2 haftada düzenlenen operasyonlara 3 bin 977 ekip, 9 bin 450 personel katıldı. 14 hava aracı ve 46 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda 1 ton 768 kilo 207 gram uyuşturucu madde ile 2 milyon 236 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 733 şüpheli yakalandı, bu şüphelilerden 1466'sı tutuklandı, 414'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Açıklamada ayrıca, "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.