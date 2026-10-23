×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

78 ilde uyuşturucu operasyonu: 1466 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Uyuşturucu Operasyonu#Emniyet Genel Müdürlüğü
78 ilde uyuşturucu operasyonu: 1466 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 15:17

İçişleri Bakanlığı, 78 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 2 bin 733 şüpheliden 1466'sının tutuklandığını duyurdu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde son 2 haftada düzenlenen operasyonlara 3 bin 977 ekip, 9 bin 450 personel katıldı. 14 hava aracı ve 46 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda 1 ton 768 kilo 207 gram uyuşturucu madde ile 2 milyon 236 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 733 şüpheli yakalandı, bu şüphelilerden 1466'sı tutuklandı, 414'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

78 ilde uyuşturucu operasyonu: 1466 tutuklama

Açıklamada ayrıca, "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.
78 ilde uyuşturucu operasyonu: 1466 tutuklama

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Uyuşturucu Operasyonu#Emniyet Genel Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!