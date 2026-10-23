78 ilde uyuşturucu operasyonu: 1466 tutuklama

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde son 2 haftada düzenlenen operasyonlara 3 bin 977 ekip, 9 bin 450 personel katıldı. 14 hava aracı ve 46 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda 1 ton 768 kilo 207 gram uyuşturucu madde ile 2 milyon 236 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 733 şüpheli yakalandı, bu şüphelilerden 1466'sı tutuklandı, 414'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.