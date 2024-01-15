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78 ilde Mercek-9 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 2 bin 36 şüpheli gözaltında

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#Mercek-9 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
78 ilde Mercek-9 Operasyonu Bakan Yerlikaya: 2 bin 36 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 08:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 78 ilde düzenlenen Mercek-9 Operasyonu'nda bin 230 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

78 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlenen “MERCEK-9” Operasyonlarında;
1230 Ruhsatsız Tabanca,
163 Kurusıkı Tabanca,
50 Uzun Namlulu Tüfek,
225 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam
1668 Silah ele geçirildi.

2036 şüpheli gözaltına alındı.

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#Mercek-9 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

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