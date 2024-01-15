78 ilde Mercek-9 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 2 bin 36 şüpheli gözaltında

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

78 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlenen “MERCEK-9” Operasyonlarında;

1230 Ruhsatsız Tabanca,

163 Kurusıkı Tabanca,

50 Uzun Namlulu Tüfek,

225 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

1668 Silah ele geçirildi.

2036 şüpheli gözaltına alındı.