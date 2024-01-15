78 ilde Mercek-9 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 2 bin 36 şüpheli gözaltında

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
78 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlenen “MERCEK-9” Operasyonlarında;
1230 Ruhsatsız Tabanca,
163 Kurusıkı Tabanca,
50 Uzun Namlulu Tüfek,
225 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam
1668 Silah ele geçirildi.
2036 şüpheli gözaltına alındı.
7️⃣8️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlenen “MERCEK-9” Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 15, 2024
📌 1️⃣.2️⃣3️⃣0️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
📌 1️⃣6️⃣3️⃣ Kurusıkı Tabanca,
📌 5️⃣0️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
📌 2️⃣2️⃣5️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam
📌1️⃣.6️⃣6️⃣8️⃣ Silah ele… pic.twitter.com/6MHFqoYlCB