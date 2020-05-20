78 eseri bana mahkeme verdi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Nişantaşı’ndaki Artist Sanat Galerisi’nde tarihi eser bulunduğuna yönelik bir bilgi alması üzerine 12 Mayıs 2020 günü operasyon düzenlemişti. Yapılan aramada, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Safevi dönemine ait 78 parça tarihi esere el konulmuştu. 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan şüpheli olarak ifadesi alınan Özil’in dosyası savcılığa gönderilmişti. Özil, operasyonda bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi gözaltı ya da tutuklama söz konusu olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Büyük ihtimalle bir ihbar üstüne yapılan soruşturma kapsamında ifademe başvuruldu. Saygıyla karşılıyorum. Yakın takibi, soruşturmayı önemsiyorum. Hiç gocunmuyorum. Yararlı da görüyorum. Bunlar koleksiyon parçalarıdır. Bu eserlerin yurtiçinde alınıp bulundurulmasında kanunen hiçbir sakınca yoktur. Sayısız koleksiyoncuda benzeri yapıtlar var. Bu eserlerle ilgili olarak 1997 yılında tarafıma açılan dava 2000 yılında karara bağlanmıştır. Kararda söz konusu eserlerin 2683 sayılı Kanun kapsamı dışında kaldığı için tarafıma iade edilmesine hükmedilmiştir. 2007 yılından bu yana açmış olduğum çağdaş sanat sergilerinde zaman zaman bu eserleri sergiledim. Bugüne kadar da hiçbiri satışa sunulmamış, zamanı geldiğinde ve en uygun yer bulunduğunda daimi sergilemek üzere tarafımdan korunmaktadır.”

‘CAMİ PARÇASI DEĞİL’

Ele geçen eserler arasında, Osmanlı dönemine ait türünün nadir örneklerinden olduğu belirtilen 170 santim uzunluğunda ve 80 santim genişliğinde cam vitrayın bir camiden sökülerek alındığı iddia edilmişti. Özil, vitrayla ilgili, “Kimin yaptığı tam olarak bilinmiyor. Ne bir cami parçası ne de Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bir eser” dedi.