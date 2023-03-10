78 çocuk için 3 bakanlık devrede

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye İl AFAD Merkezi'ndeki kriz merkezinde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Yanık, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Organize Sanayi Bölgesi’nde bakanlığa ait Acil Sosyal Yardım (ASYA) deposunu ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret ettiğini aktaran Bakan Yanık, çocuk hizmetleriyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

1649’U AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Bakan Yanık çocuklarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Sistemimize kayıtlı 1915 refakatsiz çocuğumuz var. Bu çocuklardan 1649’unu ailesine teslim etmişiz. Hastanede takibi yapılan 174 çocuğumuz, kuruluş bakımına aldığımızda 92 çocuğumuz var. 1915 çocuktan kimliği bilinen 1837, kimliği bilinmeyen 78 çocuğumuz, bunların da kimliklendirilmesi için gerek İçişleri Bakanlığımız gerek Sağlık Bakanlığımız ile çalışmalarını yapıyoruz. Hastanelerde ve diğer birimlerde tespitini yaptığımız 318 çocuğumuzun da vefat ettiği bilgisine ulaştık. Halihazırda DNA eşleşmesini sağlamaya çalıştığımız defni yapılmış çocuklar, yoğun bakımda tedavisi devam eden çocuklar da var ve bunlarla ilgili de gerekli hizmetlerimizi diğer kurum ve kuruluşlarla beraber ifade ettiğim gibi aralıksız yerine getiriyoruz.”