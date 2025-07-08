78 canın hesabı soruluyor! Kartalkaya davası başladı

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21 Ocak’ta Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında hayatını kaybeden 36’sı çocuk 78 canın ve 133 yaralının hesabı dün sorulmaya başlandı. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi içerisinde spor salonundan dönüştürülen 700 kişilik mahkemede görülen ilk duruşmaya, 19’u tutuklu 32 sanık katıldı.

KURBAN YAKINI FENALAŞTI

Hayatını kaybeden 78 kişinin aileleri ve yangından sağ kurtulanlar ile çok sayıda vatandaş dün sabah duruşmanın görüleceği salona akın etti. Davaya katılanlar polis kontrol noktasından geçerek salona alındı. Sanıklar içeri girdiği sırada yangında oğlu Yılmaz Sarıtaş (51) ile torunları Doruk ve Nehir’i kaybeden Gülizar Sarıtaş fenalaştı. Sarıtaş, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası salondan çıkarıldı.

BENİ KİMSE ARAMADI

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Duruşmada ilk olarak Grand Kartal Otel’in sahiplerinin diğer oteli olan Gazelle Resort Otel’in müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir ağlayarak yaptığı savunmasında “Ben Gazelle Otel’de müdürüm. Grand Kartal Otel’de herhangi bir yetki ve sorumluluğum yoktur. Ben telefonla aranmadım, mesaj atılmadı” dedi.

TEK YETKİ BAKANLIKTA

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu sanık Bünyamin Bal da savunmasında otelin turizm belgesi olduğu için İl Özel İdaresi’nin denetim yetkisi olmadığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetkili olduğunu ifade ederek, “Otel işletmeciliğinde, yapımında, her süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı görev alır. 2017 yılında yapılan değişiklikle tek yetkili Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır deniyor.

Grand Kartal Otel’in faal bir otel olduğunu düşünürsek tamamlanan yatırımın fikir projelerine, iş yeri açma ruhsatı veya işyeri belgesi başvurusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı denetler” diyerek tahliyesini istedi.

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1998’ER YIL İSTENİYOR

İddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras ile belediye ve itfaiye görevlilerinin de aralarında olduğu sanıklar hakkında 78’er kez ‘olası kastla öldürme’ suçu ile ‘olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Ayrıca otelin teknik ve mutfak personeli ile Bolu İl Özel İdaresi yetkililerinin arasında bulunduğu zanlıların ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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AİLELERDEN TEPKİ: BİZİM BAŞKA CANIMIZ YOK

İlk duruşma öncesi hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş duruşma salonunun önünde toplanarak ‘Başka Ceren yok’, ‘İhmal değil olası kast’, ‘Yangının adı Kartalkaya’, ‘Hesap verilmeden yas tutulmaz’ yazılı dövizler taşıdı. Grup adına basın açıklamasını yapan ‘Başka Canımız Yok Derneği’ üyesi Zeynep Kotan özetle şunları söyledi: “O gece yalnızca bir yangın çıkmadı. O gece göz göre göre gelen, bile bile yapılan ve engellenmeyen bir katliam yaşandı. Bunun adı ihmal değil, bunun adı cinayettir. Yargılama süreci şeffaflıkla yürütülsün ve tüm gerçekler gün ışığına çıksın.”





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Yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 4 torunu olmak üzere toplamda 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, duruşmanın başında mahkeme heyetinden söz hakkı istedi. Avukat Gültekin, cübbesini çıkararak yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Hayatta 8 evladının arkasından, duruşmalarında avukat olmak da varmış. Avukat olarak konuşmayacağım için cübbemi çıkarıyorum. Davanın siyasileşmesini istemiyorum.

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Merhametsizlere sormak istiyorum. 2 arabayı kurtarırken kapıları açmayıp, o insanların evlatlarının ölmesine nasıl razı oluyorsunuz? Buraya getirilen sanıklar, sorumluların bir kısmıdır. Turizm Bakanlığı yetkilileri dışarıdadır. Bu engeli de aşacağız inşallah.

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Mezara iki kere gidiyorum. Bir sabah, bir öğleden sonra. 4 torunumun mezarına her gün 3’er balon takıyorum. Balon makinesi aldım. Balonlar havada uçtuğu zaman onlar canlı gibi geliyor. Gerçek dışı konuşacak ve sahte gözyaşı dökecek sanıkların sözlerini kaldıramayacağım. Duruşma salonundan ayrılmak istiyoruz.” Bu sözlerin ardından Gültekin ve yakınları salondan ayrıldı.





Kartalkaya davasını takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi: “Esas sanık olması gereken kişiler, hâkim karşısında değil. Bunun tek sorumlusu var, o da Turizm Bakanı. Çünkü o izin vermiyor. Savcı diyor ki ‘Benim şu kamu görevlilerini de yargılamam lazım.’ Turizm Bakanlığı izin verecek, vermiyor. Neden vermiyor? Çorabın söküğünü bir tutarsa, ‘çektikçe, çektikçe bana kadar gelir.’ Bunu biliyor Turizm Bakanı. Bugün kamuoyunun ilgisi, basının ilgisi, herkesin ilgisi en üst düzeyde.

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Bu, adalet talep eden mağdurlar, aileler için son derece önemli. Ancak Soma’da da böyle olmuştu. İlk gün aynen burada olduğu gibi 301 aileden birer kişi içeri alınmıştı. Bugün de ilk başta öyle yapılmıştı, sonra ikinci kişiler alındı. 83 duruşmanın sonunda biz salonda toplam 150 kişiydik arkadaşlar. Sonra da ölen kişi başına 5.5 gün yattılar ve çıktılar.”

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HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Özel, hakkında açılan soruşturmaya ilişkin de “Kendisini Türkiye başsavcısı bilen ve hiç şüphe yok ki Ankara Cumhuriyet Başsavcısını ezerek, onun yetki alanına girerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapması olası bir yetki ve had aşımına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kendi yetki ve sorumluluk alanını korumaya yönelik olarak atmış olduğu adımı takdirle karşılıyorum.

Bir soruşturma açılacaksa, o soruşturmanın yeri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ydı. O açıdan iyi bir şeydir. ‘Her yere ben bakarım’ diyecek hadsizliğe bu kez fırsat vermedikleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcısını tebrik ediyorum. Doğru iş yapmış” dedi.

SİYASİLER DE İZLEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da duruşmayı takip etti.