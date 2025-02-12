78 canın anısına 78 fidan

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Bayrampaşa Necmettin Erbakan Millet Bahçesi’nde yapılan fidan dikimi programına Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve hayatını kaybeden bazı vatandaşların aileleri katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Mutlu “Unutmamak, unutturmamak niyetiyle 78 fidan dikme kararı aldık. Sonraki nesiller bu ağaçların ne amaçla dikildiğini bilecek, vatandaşlarımızın anısını yaşatmış olacağız” dedi. Fidanların üzerinde hayatını kaybeden yakınlarının isimlerini gören bazı aileler duygusal anlar yaşadı.