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78 canın anısına 78 fidan

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#İstanbul#Bayrampaşa Belediyesi#Fidan Dikme
78 canın anısına 78 fidan
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 07:00

İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi tarafından Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybeden 78 vatandaşın anısına 78 fidan dikimi gerçekleştirildi.

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Bayrampaşa Necmettin Erbakan Millet Bahçesi’nde yapılan fidan dikimi programına Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve hayatını kaybeden bazı vatandaşların aileleri katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Mutlu “Unutmamak, unutturmamak niyetiyle 78 fidan dikme kararı aldık. Sonraki nesiller bu ağaçların ne amaçla dikildiğini bilecek, vatandaşlarımızın anısını yaşatmış olacağız” dedi. Fidanların üzerinde hayatını kaybeden yakınlarının isimlerini gören bazı aileler duygusal anlar yaşadı.

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#İstanbul#Bayrampaşa Belediyesi#Fidan Dikme

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