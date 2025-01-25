78 canı kâr hırsı mı yaktı! ‘Boş yere para harcamayalım’

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Bolu’nun gözde kayak merkezi Kartalkaya’da tek bir kişinin burnu bile kanamadan bitebilecek bir yangın, 78 canın yitmesine neden olurken patron Halit Ergül’ün ortaklarının aile bireyleri olduğu ortaya çıktı.

ANNE, BABA, KIZLAR YÖNETİYOR

Kartal Otel’in kurucusu Mazhar Murtazaoğlu’nun iki çocuğundan Emine Murtazaoğlu, otellerinin muhasebecisi Halit Ergül ile evlendi. Ergül, daha sonra Bolu Gölcük Yolu’ndaki Gazella SPA otelini kurdu. Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ergül, eşi Emine Murtazaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’nu da Grand Kartal Turizm hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olarak 2027 yılına kadar şirket yönetiminde söz sahibi kıldı. Aileyi tanıyanlar, otelle ticari ilişkisi bulunanlar her iki kızın da otel yönetiminde etkin oldukları, yaz döneminde Gazelle, kış döneminde ise sürekli Grand Kartal’da konakladıkları bilgisini verdi. Yangın sırasında da her iki kızın çocuklarıyla birlikte otelin kral dairesi olarak ifade edilen suit katta oldukları belirtilirken, bu katların aile için özel tefriş edildiği, perdelerinin, örtülerinin bile yanmaya dayanıklı kumaşlardan seçildiği ileri sürüldü.

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‘SEZON BİTSİN ÖYLE YAPARIZ’

Hürriyet’e konuşan Bolu’nun önde gelen isimleri Halit Ergül’ün para kazanma hırsıyla otelin eksikliklerini gidermekten kaçındığını, son itfaiye raporundaki 8 eksikliği görünce, “Oteli tepeden tırnağa soymadan bunları yerine getirmemiz mümkün değil. Şimdi bunları yapmak boşa olur. Sezon bitsin de öyle tümden bir tadilata girelim” dediğini iddia etti. İtfaiyenin raporunda eksiklikler “Tahliye çıkışları uygun değil, ışıklı yönlendirme levhaları eksik, binada acil aydınlatma yok, elektrik tesisatı uygunluğu eksik, söndürme gereçleri talimatları eksik, algılama sistemleri ve yangın alarmı yok, paratoner ve duman kontrolörü yok. Havuz, SPA bölgesi ve restoran odasının açıldığı, acil çıkış kapıları da yangın mevzuatına uygun değil” diye sıralanmıştı.

ÇATIYA ÇIKARAK KURTULDULAR

PATRON VE AİLESİ DE YANGINDA OTELDEYDİ



Ergül’ün kızı ve otel hissedarı, yönetim kurulu üyesi olan Ceyda Hacıbekiroğlu, X hesabından yangınla ilgili, “Arayıp soran herkese çok teşekkür ediyoruz, biz iyiyiz. Sağ çıkabildik. Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun” yazdı. Ancak gelen tepkiler üzerine bunu sildi.