78/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 78/1-B Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Her trafik cezasının ayrı kodları bulunmaktadır. Trafik Şube denetleme ve Kara Yolları İşletme tarafından trafik cezaları belirli kodlara ayrılmıştır. Peki 78/1-b trafik cezası nedir? Madde 78/1-b trafik cezası ne kadar? Sizlere 78/1-b trafik cezası hakkında merak edilenleri derledik.
78/1-b trafik kodu sürücüler için düzenlenmiştir ve trafikte yapılan ihlallerde 78/1-b trafik ceza kodu sürücülere uygulanmaktadır.
78/1-b Trafik Ceza Kodu Ne Kadar?
78/1-b trafik cezaları motosiklet sürücülerine ait bir cezadır. Motosiklet kullanan kişilerin herhangi bir kask veya koruma aleti takmamaları durumunda sürücülere bu ceza kesilir. Ceza kodunun miktarı ise 108 TL'dir.
78/1-b Cezası Ceza Puanı Kaçtır?
Ceza puanları sürücülerin ehliyetlerine eklenir ve hiçbir şartta silinemez. 78/1-b trafik cezasında ise 15 ceza puan eklenmektedir.
78/1-b Cezası Erken Ödeme İndirimi Var mı?
78/1-b trafik ceza kodunun erken ödeme indirimi bulunmaktadır. 15 gün içerisinde ödenen cezalara dörtte bir oranında indirim uygulanır.
78/1-b Trafik Cezası Ödeme Yöntemleri
Trafik cezalarının ödenmesi internetten, PTT'den, banka şubelerinden veya vergi dairelerinden ödenmesi mümkündür. Fakat bilinmesi gereken nokta trafik cezaları bankamatiklerden yatırılmamaktadır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle