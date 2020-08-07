78/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 78/1-B Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

78/1-b trafik kodu sürücüler için düzenlenmiştir ve trafikte yapılan ihlallerde 78/1-b trafik ceza kodu sürücülere uygulanmaktadır.

78/1-b Trafik Ceza Kodu Ne Kadar?

78/1-b trafik cezaları motosiklet sürücülerine ait bir cezadır. Motosiklet kullanan kişilerin herhangi bir kask veya koruma aleti takmamaları durumunda sürücülere bu ceza kesilir. Ceza kodunun miktarı ise 108 TL'dir.

78/1-b Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Ceza puanları sürücülerin ehliyetlerine eklenir ve hiçbir şartta silinemez. 78/1-b trafik cezasında ise 15 ceza puan eklenmektedir.

78/1-b Cezası Erken Ödeme İndirimi Var mı?

78/1-b trafik ceza kodunun erken ödeme indirimi bulunmaktadır. 15 gün içerisinde ödenen cezalara dörtte bir oranında indirim uygulanır.

78/1-b Trafik Cezası Ödeme Yöntemleri

Trafik cezalarının ödenmesi internetten, PTT'den, banka şubelerinden veya vergi dairelerinden ödenmesi mümkündür. Fakat bilinmesi gereken nokta trafik cezaları bankamatiklerden yatırılmamaktadır.