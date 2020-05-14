77 yaşındaki koronavirüs hastası, taburcu edildi

Malatya'da, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Kiraz Soylu, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 1 hafta süren tedavisinin ardından normal servise alındı. Burada da olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine taburcu edilen Soylu, evinde 14 gün karantinada kalacak.