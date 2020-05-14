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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 14.05.2020 - 15:00,Son Güncelleme:

77 yaşındaki koronavirüs hastası, taburcu edildi

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77 yaşındaki koronavirüs hastası, taburcu edildi
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MALATYA'da, koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğü yoğun bakımdan çıkan Kiraz Soylu (77), taburcu edildi.

Malatya'da, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Kiraz Soylu, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 1 hafta süren tedavisinin ardından normal servise alındı. Burada da olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine taburcu edilen Soylu, evinde 14 gün karantinada kalacak.

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