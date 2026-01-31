77 ili birbirine bağlayan bölünmüş yolda 30 bininci kilometre

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni’nde özetle şunları söyledi: “Yapımı tamamlanan bölünmüş yollarımızın 30 bininci kilometresini hizmete almak üzere bir aradayız. Eserlerimize bir yenisini eklemenin gururunu yaşıyoruz. Eski Türkiye’yi bilen herkes bugün şu gerçeği kabul ediyor. İktidarlarımızın başarı hikâyesi yazdığı, Türkiye’ye çağ atlattığı, Türkiye’nin makus tarihini değiştirdiği alanların en başında ulaştırma vardır. 10 gün önce Ankara’da Esenboğa Havalimanımızın 3’üncü pistiyle yeni kule ve tamamlayıcı tesislerin açılışını gerçekleştirdik. İstanbul Havalimanımız dünyanın en gözde havalimanlarından biri olarak kendi alanında küresel bir markaya dönüştü. Deniz ulaşımında daha önce hayal dahi edilemeyen projeleri hayata geçirdik. Karayolu ulaşımında ise adeta destan yazdık. Göreve geldiğimizde bölünmüş yol uzunluğumuz sadece 6 bin 101 kilometreydi. Yalnızca 6 vilayetimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıydı. Tek gidişli gelişli yollarda milletimizin ömründen ömür gidiyordu. 23 yılda bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayımızı 77’ye, bölünmüş yol uzunluğumuzu ise tam 30 bin kırk 49 kilometreye çıkardık. İşte bugün de bölünmüş yollarımızın 30 bininci kilometresinin kurdelasını sizlerle birlikte kesmenin heyecanı içindeyiz.

TAKOZ KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR

23 yıldır bu ülkeye hizmet eden bir siyasetçi olarak içimi yakan bir hususu bugün sizlerle paylaşmak arzusundayım. Biz, ülkemizdeki muhalefete zaman zaman takoz benzetmesi yapınca hemen birileri alınıyor, bundan rahatsız oluyor. Oysa biz, takoz sıfatını birilerini kötülemek, birilerine hakaret etmek, birilerini rencide etmek, tahrik etmek amacıyla asla kullanmıyoruz. Tam tersine, sadece bir durum tespitinde bulunuyoruz. 23 yıldır ülke ve millet hayrına yaptığımız her işin önüne takoz koymaya çalıştıkları için bunları ifade ediyoruz. Arkaik bir zihniyeti, ülkemiz muhalefetini mefluç eden çarpık bir anlayışı tarif etmek için bu benzetmeyi kullanıyoruz.

‘BU YOLLAR BOZULUR’ DEDİLER

Bölünmüş yol projesini ilk açıkladığımızda, takoz diye tanımladığımız bu zihniyetle hem de çok acı bir şekilde yüz yüze geldik. Yapılan her hizmeti karalamayı, her işe bir kulp takmayı maharet zanneden hizmet ve eser düşmanı muhalefet, hemen karşımıza dikildi, bize demediğini bırakmadı. Çıktılar koro halinde ‘bu yollar çabucak bozulur, milletin kaynağını israf ediyorsunuz’ dediler. ‘Kendilerine yakın müteahhitleri zengin ediyorlar’ dediler. ‘Petrol lobisine hizmet ediyorlar’ dediler. ‘Bölünmüş yola ne lüzum var. Mevcut yolları koruyun yeter’ dediler. Hatta muvazeneyi öyle yitirdiler ki, ‘bunların bilinçaltında milleti bölmek var, onun için bölünmüş yol adını kullanıyorlar’ diye köşe yazıları yazdılar.

VİZYONSUZLAR KOROSUNA ALDIRMADIK

O günleri hatırlayanlar bilir. Sırf iş yaptığımız için atmadıkları iftira, vermedikleri soru önergesi kalmadı. Eğer biz bunlara kulak assaydık, bugün burada olamazdık. Türkiye’ye hepimizin göğsünü kabartan şu manzarayı yaşatamazdık. Ama biz, tek yapabildiği takoz koymak, karalamak, çamur atmak olan bu vizyonsuzlar korosuna aldırmadık. Sadece milletimizi dinledik. Sadece milletimize hizmet etmeye odaklandık ve bölünmüş yol projemizi başlattık. Israrla devam ettirdiğimiz bu projede hamdolsun 30 bin kilometreyi aştık. ‘Yol medeniyettir’ diyerek yeni yollar yaptık. Emniyetli, rahat ve hızlı ulaşımın önünü açtık. ‘Yol ver dağlar yol ver bana’, ‘Yollar seni gide gide usandım’ diye türküler yakan milletimizin yol mahremiyeti çektiği o kötü günleri tarihin tozlu raflarına kaldırdık.

OTOBANLAR HAVALİMANLARI

Ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney yönlü ulaşım hatlarındaki merkezi rolünü daha da güçlendirdik. Otobanlarla, yüksek hızlı trenlerle, havalimanlarıyla, Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Selim Köprüsü’yle, Körfez geçişi, 1915 Çanakkale Köprüsü ve daha nice devasa yatırımla Türkiye’yi bölgesinin en avantajlı ülkelerinden biri haline getirdik. Bunlar elbette mühim kazanımlardı. Fakat bizim için asıl önemlisi, vatandaşlarımızın canlarına mal olan, nice ocağın sönmesine sebep olan trafik kazalarının azaltılmasıdır. Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik.”

YOLSUZLUK YOKSA BU TELAŞ NİYE

“Konu artık yargıya intikal etmiş, suçluyu masumdan ayıracak mahkeme süreçleri başlamıştır” diyen Erdoğan muhalefet belediyelerinin davalarına ilişkin şöyle konuştu: “Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, inanıyoruz ki deliller dışında en isabetli kararı verecektir. Her gün çok çirkin ifadelerle, son derece sorumsuz ve sorunlu cümlelerle mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışmak, ancak yargı süreçlerinden ürkenlerin, korkanların, çekinenlerin başvuracağı bir yöntemdir. Öyle ya, çiğ süt içmediyseniz bu karın ağrısı niye? Yolsuzluk yapmadıysanız, rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye? Hukuku çiğnemediyseniz, adaletin tecellisinden niçin tedirgin oluyorsunuz? Kendinize güveniniz tamsa, kendinizden eminseniz, arınmak sözcüğü sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?



OYUNLARINI BİLİYORUZ

Milleti saf yerine koymaktan artık vazgeçin. Kimin ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını benim milletim çok çok iyi görüyor. Biz de bunların oyunlarını biliyor, giderek daha fazla paniğe kapılmalarının sebebini az çok tahmin edebiliyoruz. Varsın onlar tehditler savurmaya devam etsin. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz işte bugün burada olduğu gibi eserlerimizle konuşmayı sürdüreceğiz. Siyasette nefretin, öfkenin, gerilimin diline asla teslim olmayacağız. İşimize bakacağız. Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmaya bakacağız.”

MUHALEFETE: HARACA BAĞLAMIŞLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklenirken “Onlar, iş yapmaktan, eser üretmekten acizler” dedi: “Onlar, millete ufuk çizmekten, vizyon kazandırmaktan acizler. Onlar, taş üstüne taş koymaktan acizler. Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında ‘işte bizim eserimiz’ diyebilecekleri hiçbir icraatları yok. İşte sizler de görüyorsunuz. Belediyeler üzerinden bir Deli Dumrul düzeni kurup önlerine geleni haraca bağlamışlar. Belediyeye işi düşenin adeta iliğini kurutmuşlar. Yola, köprüye, kavşağa, metroya, otobüse harcanması gereken kaynakları hiç edip orada, burada keyif sürmüşler. Ortaya saçılan onca pislikten sonra biraz olsun yüzleri kızaracağına, bir de çıkıp utanmadan onu bunu tehdit ediyorlar. Yargı mensuplarına, belediye başkanlarımıza hakaret ediyorlar, kameralar önünde mikrofon tokatlıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Cazgırlık yaparak suç bastırmaya da çalışmasın. Hukukun işlemesine, mahkemelerin Türk milleti adına hesap sormasına, hakkın er veya geç yerini bulmasına engel olamazsınız.”