77/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 77/1-C Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafik kurallarına uymamak trafik cezalarına maruz kalmak anlamına gelmektedir. Her gün fazlalaşan araç sayısı yüzünden trafikte sürücüler daha da hızlı olmaya çalışırken kural ihlali yapmaktadır. Bu ihlallerin önüne geçmek için yaptırım uygulanmaktadır. Yaptırımlar kimi zaman idari para cezası ile yapılırken kimi zamanda hapis cezası ile uygulanmaktadır. Önemli ceza maddelerinden biri olan 77/1-c kuralı hakkında detayları derledik. 77/1-c trafik cezası ne kadardır? 77/1-c cezası sürücü belgesine kaç puan olarak yansır? 77/1-c cezası indirimli ödenir mi? 77/1-c cezası nasıl ödenir? Bu soruların yanıtları şu şekildedir.
77/1-c maddesi, bir yetkili önderliğindeki yürüyüş grupları arasından geçmenin yasak olduğunu anlatan bir maddedir.
77/1-c Cezası Ne Kadardır?
Bu kurala riayet etmeyen kişilere 132 lira idari para cezası uygulanır.
77/1-c Cezası Sürücü Belgesine Kaç Puan Olarak Yansır?
Bu kuraldan gereği 10 puan ehliyete yansır.
77/1-c Cezası İndirimli Ödenebilir mi?
Bu cezayı 15 gün içinde ödeyen kişilere %25 indirim uygulanır.
77/1-c Cezası Nasıl Ödenir?
77/1-c cezasını internetten, bankalardan veya PTT şubelerinden ödeyebilirsiniz.
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