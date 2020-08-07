77/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 77/1-B Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

77/1-b trafik cezası; gözleri görmeyen ve yönetmelikte belirtilen özel işaretleri taşıyan bireylerin, taşıtlara ayrılan yollarda bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamaması, gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları hallerinde yazılan bir trafik cezasıdır.

77/1-b Trafik Cezası Ne Kadar?

77/1-b trafik cezası, 1 Ocak 2020 tarihinde 53 lira artmış ve 288 lira olmuştur.

77/1-b Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi

Pek çok trafik cezasında olduğu gibi bunda da erken ödeme indirimi bulunur. Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılması halinde %25 indirimden faydalanılabilir. Bu durumda 176,25 Türk Lirası ödemek yeterlidir.

77/1-b Trafik Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Bu ceza sürücünün kendisine tanzim edildiği takdirde, 15 ceza puanı olarak işlenir. Bir yıl içerisinde 100 ceza puanı geçildiği takdirde sürücü belgesinin 2 ay alınması ve sürücünün eğitime tabi tutulması gerekir.