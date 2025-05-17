Haberin Devamı

Geçen yıl yürütülen koruma ve izleme çalışmaları sonucunda Türkiye kıyılarında 10 bin 159 caretta caretta (iribaş deniz kaplumbağası) ve 2 bin 394 Chelonia mydas (Yeşil deniz kaplumbağası) yuvası tespit edildi. Bu yuvalardan çıkan 568 bin 904 caretta caretta ve 191 bin 520 chelonia mydas olmak üzere toplam 760 bin 424 yavru denizle buluştu.

İLK YUVA TESPİT EDİLDİ

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde bu yıl ilk yuvanın tespit edilmesiyle sezon başladı. Yuva, kafesle korumaya alındı. Sezonun ilk yuvasına ‘İsmail Tunalı’ adı verildi.

Son yavru denizle buluşana kadar 21.00- 05.00 saatleri arasında Çıralı sahiline araç ve insan girişine izin verilmeyen, ateş yakmak, ses ve gürültü yapmanın tamamen yasak olduğu dönem de başladı.