Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

76 yaşında YKS'ye girdi... 'Hukuk okumak istiyorum'

#Çorum#Esme Dalgıç #YKS
76 yaşında YKSye girdi... Hukuk okumak istiyorum

Çorum'da Esme Dalgıç (76), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Liseden geçen yıl mezun olan Dalgıç, "Hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar" dedi.

Haberin Devamı

Kentte ilkokul, orta ve liseyi dışarıdan bitiren 4 çocuk, 10 torun sahibi Esme Dalgıç, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'ye girdi.

Hukuk fakültesini kazanmayı hedeflediğini söyleyen Dalgıç, "Çok okumak istedim, büyüklerimiz 'çocuklar okumaz' dediler. Hep içimde kaldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Şimdide üniversite sınavına girdim, hukuk okumak istiyorum. Gençlere tavsiyem okusunlar onların zamanı var. Ancak benim gibilerin zamanı yok, beni okutmamışlardı ve hep içimde kalmıştı" dedi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#Esme Dalgıç#YKS

BAKMADAN GEÇME!

Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı

BAKMADAN GEÇME!

Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı