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76 saat enkaz altında kalmışlardı! O anları kaydettiler... Tabur Ailesi kurtarıldıktan sonra ilk iş olarak onları kurtaran ekibin yanına koştu

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#Deprem#Gaziantep#Enkaz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 20:34

Tabur Ailesi'ni deprem Gaziantep'te uykularında yakalamıştı. Enkaz altında kalan baba ve iki oğlu 76 saat sonra enkazdan telefonları sayesinde kurtarıldılar. Tabur Ailesi, tedavilerinin ardından kendilerini kurtaran ekibin yanına gitti. Baba ve 2 oğlunun, enkaz altında cep telefonu ile kaydettikleri görüntülere ise Kanal D haber ekibi ulaştı.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremlerde yıkılan binalardan biri de Tabur ailesinin Gaziantep'deki evleri oldu. Yıkılan binanın altında kalan baba ve iki oğlu, çok küçük bir alanda yan yana sıkışmış halde enkaz altında kaldılar. 76 saatin sonunda enkazın altından sabah alarmını kurduğu telefonun çalması sonucu çıkarılan aile, tedavilerin ardından ilk iş olarak onları ölümün ucundan alan ekibin yanına gittiler. Ailenin enkaz altındaki görüntülerine Kanal D Ana haberden İhsan Yalçın ve Başar Günal ulaştı. 

8 BUÇUKTA TELEFONUN ALARMI ÇALDI

enkaz altından çıkarılan aile üyesi deprem anında telefonunu yanına aldığını ancak daha sonra kaybettiğini söyledi. Saatler sonra gece kurduğu alarmın sabah 8 buçukta çalmasıyla telefonun yerini tespit ederek kurtarma ekiplerine ulaştı. Enkaz altında yaşadıkları süreci kaydeden depremzede ailenin görüntüleri mucize kurtuluşu da ortaya çıkardı. Birilerinin geleceğini ve kurtaracağını biliyorduk diyen depremzede, "artık dayanmaya gücümüzün kalmadığı bir anda ışık göründü" diyerek duygularını anlattı. Yıkılan Ayşe Polat Apartmanı'ndan kurtarılan Tabur Ailesi, onları kurtaran ekibin yanına giderek teşekkür etti. 

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#Deprem#Gaziantep#Enkaz

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