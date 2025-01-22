76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılacak

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Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de dün yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre -1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Saat 03.21’de, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında, 76 kişi hayatını kaybederken 51 kişi de yaralandı. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, 9 kişi gözaltına alındı.

AFAD YENİDEN ARAMA ÇALIŞMASI YAPACAK

Hastanelerde yaralıların tedavileri sürerken, AFAD ekipleri felaketin yaşandığı otelde yeniden arama çalışması yapacak. Otelin tüm kat ve odaları kontrol edilerek içeride birinin kalmış olma ihtimalini araştıracak. Yangında büyük hasar gören otelin içi de görüntülendi. Ayrıca otelin girişinde bulunan Türk Bayrağı da Milli Yas nedeniyle yarıya indirildi. (DHA)