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752 yıllık Çifte Minareli Medrese'ye sprey boyayla yazı yazmışlardı... O yazılar branda ile kapatıldı

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#Sivas#Medrese#Sprey Boya
752 yıllık Çifte Minareli Medreseye sprey boyayla yazı yazmışlardı... O yazılar branda ile kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 13:09

SİVAS Cumhuriyet Meydanı'ndaki 752 yıllık Çifte Minareli Medrese'ye sprey boya ile yazılan yazılar, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce geçici olarak branda ile kapatıldı.

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Sivas'ta 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılan ve kentin simge eserlerinden biri olan 'Çifte Minareli Medrese'ye sprey boyayla yazı yazıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, yapıya zarar veren 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Sprey boya ile yazılan yazılar ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce branda ile kapatıldı. Yazıların kumlama tekniği ile silineceği belirtildi.

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#Sivas#Medrese#Sprey Boya

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