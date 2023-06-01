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752 gün sonra komadan çıkan Semih, dolandırıcıya 10 bin TL kaptırdı

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#Antalya#Semih Taşdemir#Muratpaşa
752 gün sonra komadan çıkan Semih, dolandırıcıya 10 bin TL kaptırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 14:35

Antalya'da, geçirdiği trafik kazası sonrası 752 gün kaldığı komadan, bilinci yerinde olmadan çıkan, doktorların 'Ayağa kalkamaz' sözlerine rağmen 2 yıllık tedavinin ardından yürümeye başlayan Semih Taşdemir (35), şimdilerde mesleğine geri döndü. Taşdemir, şifresini unuttuğu bilgisayarını açtırmak isterken, dolandırıcıya 10 bin liraya yakın para kaptırdı.

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Muratpaşa ilçesinde ağabeyiyle cep telefonu tamiri yapan Semih Taşdemir, 2015'te motosikletle kaza geçirip, 2 yıl komada kaldı. Bu sürede beslenmesi için boğazına delik açılan ve 29 ameliyat geçiren Taşdemir, 752 gün sonra komadan çıktı. Yürüyemeyen ve vücudunun herhangi bir yerini hareket ettiremeyen Semih Taşdemir, evine çarşaf içinde çıkarıldı. Tedavi için gelen doktor ve fizyoterapistler, Taşdemir'in ayağa kalmayacağını söyledi. Taşdemir, arkadaşının önerdiği fizyoterapistle 2 yıllık tedavinin ardından yürümeye başladı. Hastaneden çıktığında parmaklarını dahi açamayan ve ellerini kullanmasına 'mucize' olarak bakılan Taşdemir, şimdi ise mesleğine geri döndü.

'PARA İSTEMEYE BAŞLADI'

Semih Taşdemir, geçen ay işi için kullandığı bilgisayarın şifresini unutunca çözüm bulmaya çalışırken, sosyal medyadan M.B. isimli kişinin mesaj atıp bilgisayarını açabileceğini, işlem karşılığında 250 lira istediğini, 1 haftada tamamlayacağını söylediğini belirtti. Taşdemir, M.B.'ye parayı gönderdiğini ve devamında yaşananları anlatarak, "İş için kullandığım bilgisayarımın şifresini unuttum. Bunu açtırmak istedim. Birçok yol denedim, sosyal medyada çözüm aradım ama bulamadım. Sonunda bir kişi bilgisayarı 250 lira karşılığında açabileceğini söyledi. İlk olarak inanmadım ancak devam ettim. Bana açacağını söyleyip bekletmeye başladı. Ardından bana hazır metinler göndermeye başladı. Sanki sistemden gelmiş gibi metinler gönderip, para istemeye başladı" dedi.

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Son ana kadar dolandırıldığını anlamadığını belirten Taşdemir, "Sistemden bilgisayarın kilidini açacağını söyleyerek benden sürekli para istemeye başladı. Mesaj olarak gelen hazır metinlerde de bir miktar para yatırmam gerektiği, sonrasında paranın iade edileceği yazıyordu. Ben de bu profesyonelce hazırlanmış, hazır metinlere inandım. Sürekli 'bilgisayar henüz açılmadı' diyerek beni oyaladı. Bu sırada da benden para istemeye devam etti" diye konuştu.

Dolandırıldığını anlayınca duruma üzüldüğünü ve polise şikayetçi olduğunu söyleyen Taşdemir, "Bir hafta sonra 'bilgisayarınız açıldı' dedi. Eve gittim baktım bilgisayar açılmamıştı. Orada dolandırıldığımı anladım. Bir süre sonra beni her yerden engelledi. Parça parça istediği miktarlarla yaklaşık 10 bin liraya yakın para gönderdim. Bu sürede diğer işlerimi de yapamadım" diye konuştu.

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#Antalya#Semih Taşdemir#Muratpaşa

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