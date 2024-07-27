750 milyon liralık 'Şifre 1' operasyonunda şoke eden detaylar... Reza Zarrab'ın otomobilini de çalmışlar! Çobanın üzerine 7 lüks araç

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bazı lüks otomobillerin tutulduğu yediemin otoparklarından sahte belgelerle çıkarıldığını tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Şebekenin Yediemin otoparklarında uzun süredir tutulan lüks otomobilleri tespit ettikleri daha sonra aracı çalmak için İcra Müdürlüğü ile ortak çalıştıklarını belirlendi. Şebeke üyelerinin icra kayıtlarında, hacizli görünen otomobiller için sözde bir satış ihalesi yapılmış gibi gösterip, Noterler Birliğine yazdığı yazılarla üzerindeki şerhleri kaldırdıkları ardından şebeke üyelerinden birinin üzerine satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Sözde otomobili icradan almış gibi yapan şebeke üyelerinin aracı galerilerde müşterilere pazarladıkları belirtildi.

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ÖNCE İCRA MÜDÜR YARDIMCISI TUTUKLANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önce çalıntı araçların işlemlerinin yapıldığı İcra Müdürlüğünde Müdür yardımcısı olarak görev yapan O.K.'yi gözaltına aldı. İşlemler sırasında elektronik imzası bulunan O.K. suçlamaları kabul etmedi. O.K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞEBEKENİN 24 ÜYESİ 8 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri yaklaşık 1 ay süren takibin ardından şebeke elemanlarının isimlerini tespit etti. Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Mersin, Bilecik, Kırıkkale ve Kocaeli'de tespit edilen adreslere yapılan baskında 3'ü kadın 24 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 7'sinın adliyelerde zabıt katipleri, Noter çalışanları ve noter Başkatipleri olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şebeke üyeleri 4 gün boyunca Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulandı. Yapılan soruşturma sonucu örgüt liderinin daha önceden otopark işleten Kerim A. olduğu belirtildi. Bir adliyede zabıt katibi olarak çalışan Serdar Ö.'nün ise şebekenin çalacağı araçlarla ilgili bilgisayar yazışmalarını yaptığı belirlendi.

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ÇOBANIN ÜZERİNE 7 LÜKS OTOMOBİL

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında bulunan çobanlık yapan H.I.'nın üzerine 7 tane lüks otomobil bulunduğu öğrenildi. Polis sorgusu sırasında para karşılığı otomobilleri üzerine aldığını söyleyen H.I.'nın sahibi olduğu araçların markasını bile bilmediği ortaya çıktı.

REZA ZARRAB'IN OTOMOBİLİNİ DE ÇALMIŞLAR

Şebekenin çaldığı otomobiller içinde İranlı iş insanı Reza Zarrab adına kayıtlı lüks bir otomobilinde bulunduğu öğrenildi. Bu otomobille ilgili sözde ihale yapılmış gibi gösterilip üzerindeki şerhlerin kaldırılması için 1 Temmuz tarihinde Noterler birliğine yazı yazıldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan bazılarının daha önceden poliste suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.