750 milyarlık fidye çetesi

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Kayseri'de işadamı H.C.'nin lise son sınıf öğrencisi oğlu E. C.'nin fidye için kaçırılması olayı iddiaya göre şöyle gelişti:



2 Aralık 2003'te Tuğba Kurt (28) cep telefonuyla aradığı 16 yaşındaki E.'ye buluşma teklif etti. Randevuya giden E., Tuğba Kurt ile Gülsüm Maraşlı (25), eşi Kenan Maraşlı (25), Battal Koçak ve Nazım Budak tarafından bir otomobile bindirilerek kaçırıldı.



1 trilyon istediler



3 gün süreyle E.'yi elleri ve gözü bağlı olarak dolaştıran çete üyeleri, ailesini arayarak, ‘"Oğlunuzu seviyorsanız polise gitmeyin. Sizden 1 trilyon lira fidye istiyoruz’’ dediler. Fidyeciler ikinci kez telefon ederek fidye miktarını 750 milyar liraya indirdiklerini söylediler.



Polis ve jandarmanın sıkı takibi sonucu sıkışan fidyeciler, E.'yi virane bir eve bırakıp kaçtılar. Elindeki ipleri çözen ve jandarmaya giden E.'nin verdiği ifade doğrultusunda fidyeciler yakalandı.



Haklarında 24'er yıl ağır hapis istemiyle dava açılan 5 sanığın yargılanmasına dün başlandı. Birbirini suçlayan sanıklardan Kenan Maraşlı, fidye ve kaçırma olayını Nazım Budak'ın planladığını, kendisinin de tehdit yüzünden olaya katıldığını öne sürdü. Duruşma ertelendi.