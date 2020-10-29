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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 29.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

75 yıl sonra ilk namaz... Kariye’nin mozaikleri perdelendi

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
75 yıl sonra ilk namaz... Kariye’nin mozaikleri perdelendi
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Ayasofya’dan önce, Danıştay kararıyla ibadete açılmasının önündeki yasal engel kalkan Kariye’de 75 yıl sonra yarın ilk namaz kılınacak.

Üç bölümden oluşan Kariye Camisi’nde de Ayasofya’daki gibi hazırlıklar yapıldı. Naos olarak adlandırılan ibadet bölümündeki mozaiklerin üzerine açılır kapanır perde sistemi kuruldu. Mozaikler, namaz sırasında kapatılacak. Özel yaptırılan ve koyu renge boyanan minber de bu bölümde yerini aldı. Cami girişindeki dış narteks bölümünün ise ibadete açılması şimdilik planlanmıyor. 1511 yılında camiye çevrilen yapı, 1945’te müze olmuştu.

‘BENEK’İN İÇERİDE SON POZU

75 yıl sonra ilk namaz... Kariye’nin mozaikleri perdelendi

8 yıldır Kariye çevresinde yaşayan ancak turist rehberleriyle birlikte sürekli içeriye girip gezen sokak köpeği Benek de son kez burada poz verdi. Halı serildikten sonra ‘Benek’in artık içeri girmeyeceği belirtildi. Rehberler ‘Benek’ için özel bir kulübe yaptıracak.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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