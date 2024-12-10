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Emekli olduktan sonra başladı, 30 bine ulaştı: Şeyhmus Amca'dan herkese örnek olacak adanmışlık

Güncelleme Tarihi:

#Şeyhmus Erginoğlu#Mardin#Orman
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 17:32

Mardin’de ‘Şeyhmus Amca’ olarak bilinen, 30 yılda 30 binden fazla fidan diken Şeyhmus Erginoğlu (75), “Sıhhatim yerinde kalırsa, ölünceye kadar fidan dikmeye devam edeceğim. Aldığım ödüller ise sadece benim değil, çevremdeki tüm iyilik gönüllülerinin başarısıdır” dedi.

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Mardin'de yaşayan ve bugüne kadar evlenmeyen, şoförlükten emekli Şeyhmus Erginoğlu, 2010 yılında önce Savurkapı semtinde 'çöplük' denilen 48 dönümlük alana, Orman Genel Müdürlüğü'nün de desteğiyle 11 binin üzerinde fidan dikti.

Emekli olduktan sonra başladı, 30 bine ulaştı: Şeyhmus Amcadan herkese örnek olacak adanmışlık

Yıllar boyunca gece gündüz diktiği fidanları kontrol eden Erginoğlu, emeklerinin karşılığını aldı. 'Çöplük' denilen bölge, Erginoğlu'nun çabalarıyla ormana döndü.

Emekli olduktan sonra başladı, 30 bine ulaştı: Şeyhmus Amcadan herkese örnek olacak adanmışlık

KIZILAY'DAN ÖDÜL ALDI

Erginoğlu, geçen 30 yıl içerisinde farklı alanlara toplamda 30 binin üzerinde fidan dikti. Erginoğlu, Kızılay'ın 8 Aralık’ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri programında, Kızılay Özel Ödülü ile de onurlandırıldı.

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Emekli olduktan sonra başladı, 30 bine ulaştı: Şeyhmus Amcadan herkese örnek olacak adanmışlık

"KENDİMİ FİDAN DİKMEYE ADADIM"

Kentte yapımı süren Şehir Hastanesi’nin çevresine fidan dikmeye başladığını belirten Erginoğlu, “Uluslararası yollarda şofördüm. Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelere gidip geliyordum. 30 yıl önce kamyonumu sattım. Bir süre boş gezdim. Baktım oturmakla bu iş olmuyor. Kendimi fidan dikmeye adadım.

Emekli olduktan sonra başladı, 30 bine ulaştı: Şeyhmus Amcadan herkese örnek olacak adanmışlık

Şu ana kadar 30 bin fidan dikmişim. Ayrıca 1 ton palamut da yere serptim. Nusaybin yolu, otogar ve Kasımiye Medresesi altındaki bölgeye palamut attım.

Emekli olduktan sonra başladı, 30 bine ulaştı: Şeyhmus Amcadan herkese örnek olacak adanmışlık

İstasyon Mahallesi’ndeki Tugay Komutanlığı’nın yukarısında komutan, subay ve askerlerle beraber 120 kilogram palamut diktik. Şu ana kadar en az 30 bin ağaç dikmişim.

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Emekli olduktan sonra başladı, 30 bine ulaştı: Şeyhmus Amcadan herkese örnek olacak adanmışlık

Şu an Şehir Hastanesi inşaat alanında dikiyoruz, inşaat bittikten sonra daha da dikeceğiz. Eski hastane arkasında da 11 bin ağaç diktik. Sıhhatim yerinde kalırsa, ölünceye kadar fidan dikmeye devam edeceğim. Aldığım ödüller ise sadece benim değil, çevremdeki tüm iyilik gönüllülerinin başarısıdır” dedi. 

Emekli olduktan sonra başladı, 30 bine ulaştı: Şeyhmus Amcadan herkese örnek olacak adanmışlık

 

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#Şeyhmus Erginoğlu#Mardin#Orman

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