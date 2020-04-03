75 yaÅŸÄ±ndaki dolandÄ±rÄ±cÄ± mimar tutuklandÄ±

DatÃ§a Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ä°stanbul Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi'nce, 'kamu kurumlarÄ±nÄ± zarara uÄŸratmak' suÃ§undan hakkÄ±nda 15 aylÄ±k kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan ve 1Â yÄ±ldÄ±r aranan Ã–mer Faruk BeÅŸkardeÅŸ'in ilÃ§ede olduÄŸunu belirledi. HakkÄ±nda benzer suÃ§lardan 3Â yakalama kararÄ± da olan BeÅŸkardeÅŸ'in yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r kayÄ±tlÄ± bir adresi olmadan kaÃ§ak olarak ilÃ§edeki bir evde saklandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Â Polis ekiplerince sabah saatlerinde dÃ¼zenlenen operasyonda Ã–mer Faruk BeÅŸkardeÅŸ saklandÄ±ÄŸÄ± evde yakalandÄ±. Ä°stanbul'un Ã§eÅŸitli ilÃ§elerinde devletin zararÄ±na olan bazÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlenen ÅŸÃ¼pheli BeÅŸkardeÅŸ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polisteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Ã–mer Faruk BeÅŸkardeÅŸ, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak, MuÄŸla Cezaevi'ne gÃ¶nderildi.Â