75 yaşındaki babaannesini dövüp ziynet eşyalarını çaldı

Olay, 7 Mart'ta saat 14.00 sıralarında Eğirdir'e bağlı Gökçehöyük köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Asiye D. (75), torunu Z.D. tarafından darbedildi. Z.D. daha sonra kadının kolunda ve boynunda bulunan ziynet eşyalarını alıp kaçtı.

Olayın ardından Z.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Eşkal ve kimlik bilgileri 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla kolluk birimleriyle paylaşılan Z.D., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Z.D., tutuklandı.